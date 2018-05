Jugendliche beleidigen Polizisten in Lohr

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme verhielten sich die Jugendlichen gegenüber den Polizeibeamten unkooperativ und kamen den Anweisungen nur nach mehrmaliger Aufforderung und mit beleidigenden Bemerkungen nach. Diesbezüglich wurde gegen zwei Personen Anzeige wegen Beleidigung erstattet. Die Musikbox wurde sichergestellt.

Kradfahrer übersehen

Lohr/Lkr.MSP: Am Samstagnachmittag bog ein Pkw-Fahrer von der Fischergasse aus kommend nach links in die Osttangente ein und übersah dabei einen von rechts kommenden Motorradfahrer. Obwohl sich beide Fahrzeuge nicht berührten, kam der Motorradfahrer wegen des notwendigen Bremsmanövers zu Fall und verletzte sich. Er erlitt Schürfwunden an beiden Armen und Beinen und wurde vom Rettungsdienst med. versorgt. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,00 Euro.

Polizei Lohr/mkl