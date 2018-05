Unbekannter stiehlt Fahrrad an Christi Himmelfahrt

An Christi Himmelfahrt stellte der 36-jährige Lohrer gegen 9 Uhr sein mattschwarzes Trekkingbike der Marke „Kalkhoff“ auf dem Parkplatz ab. Das Trekkingbike wurde mit einem Spiralschloss an die dortige Hinweistafel gebunden und so gesichert. Als der Mann gegen 19 Uhr zu dem Parkplatz zurück kam, musste er feststellen, dass sein Fahrrad gestohlen wurde.

kev/Meldung der Polizei Lohr