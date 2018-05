Diebe hebeln an Zigarettenautomat

Die bisher unbekannten Täter setzten mehrmals an verschiedenen Stellen erfolglos zum Hebeln an. Allerdings entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 1000,00 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410.

Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Lohr a. Main/Lkr.MSP: Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr eine 18jährige Pkw-Fahrerin auf einen vor ihr verkehrsbedingt haltenden Pkw auf. An beiden Pkws entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 8000,00 Euro.



Polizei Lohr/kick