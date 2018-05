Motorsägen in Lohr gestohlen

Motorsägen entwendet

Lohr a.Main, Lkr. Main-Spessart. Am 1. Mai wurden der Lohrer Polizei der Diebstahl von zwei Motorsägen aus einem Gartengrundstück in der Vorstadtstraße mitgeteilt. Der Besitzer hatte die beiden Kettensägen der Marke Stihl noch am Vortag in einer Alubox verstaut. Der Dieb muss über den Zaun auf das Grundstück gelangt sein. Es entstand ein Schaden von etwa 300.-- €. Hinweise bitte an die Polizei in Lohr.

Sonntagsfahrverbot mißachtet

Rechtenbach, Lkr. Main-Spessart. Ohne die erforderliche Erlaubnis war ein Handwerker am Maifeiertag mit seinem Klein-Lkw und Anhänger unterwegs, um Gerüstteile zur nächsten Baustelle zu transportieren. Da er für diese Fahrt eine gesonderte Genehmigung benötigt hätte, muss er nun mit einem Bußgeld rechnen.

dc/meldungen der Polizei Lohr