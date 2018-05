Fahrer betrunken und ohne Führerschein

Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,76 mg/l. Bei der Überprüfung des Mannes wurde zudem festgestellt, dass er nicht im Besitze einer Fahrerlaubnis ist. Bei diesem wurde deswegen eine Blutentnahme veranlasst. Gegen den 31jährigen wird nun Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ist erstattet.

Steinfeld, Lkr. Main-Spessart

Unfallflucht

In der Bayerngasse wurde von einem unbekannten Fahrzeug, vermutlich einem Lkw, an einem Gebäude die Dachrinne angefahren und beschädigt. Der Schaden an der Dachrinne beträgt ca. 1000 Euro. Die Unfallzeit konnte auf den Zeitraum vom 09.04. bis zum 30.04. eingegrenzt werden.

Wiesthal, Lkr. Main-Spessart

Maibaum geklaut

Am Montag wurde bei der PI Lohr a.Main Anzeige wegen Diebstahls erstattet. Gestohlen wurde nicht weniger als eine 14 Meter hohe Birke, welche auf einem Grundstück in der Krommenthaler Str. bereit lag und als Wiesthaler Maibaum hätte dienen sollen. Der Baum wurde offenbar in der Nacht vom Sonntag auf Montag in eine nahegelegene Ortschaft verbracht und hätte gegen eine Ablöse wieder herausgegeben werden sollen. Da ein Ultimatum zur Rückgabe des Baumes verstrich, entschloss man sich seitens der Geschädigten zur Anzeigeerstattung bei der Polizei.

Polizei Lohr/kick