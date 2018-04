Motorradfahrer in Partenstein schwer verletzt

Ein 18jähriger Auto-Fahrer befuhr gegen 14.45 Uhr die Von-Kiesling-Straße in Partenstein und wollte von dort die Staatsstraße 2317 in Richtung Ortsmitte überqueren. Dabei übersah der den von rechts kommenden und bevorrechtigten Motorradfahrer und erfasste diesen frontal.

Der Motorradfahrer erlitt dadurch mehrere Frakturen im Schulter- und Rippenbereich und musste anschließend im Krankenhaus Lohr behandelt werden.

An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Verkehrsunfall beim Abbiegen

Auf Höhe des Schützenhauses zwischen Lohr-Sendelbach und Lohr-Pflochsbach kam es am Samstagvormittag zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte.

En 65jähriger Pkw-Fahrer fuhr mit seinem Pkw BMW in Richtung Pflochsbach und bog nach links in die Einfahrt zum Schützenhaus ab. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw VW Passat. Der Fahrer des VW Passat erkannte die Situation rechtzeitig und konnte noch nach rechts ausweichen. Dabei streifte er jedoch einen Leitpfosten. An seinem Fahrzeug entstand dadurch Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Polizei Lohr/mkl

Verwirrte Frau

Eine offensichtlich verwirrte 56jährige Frau aus dem Taunuskreis in Hessen musste am Samstagabend durch die Polizei in das Krankenhaus für Psychiatrie in Lohr a.Main verbracht werden. Einer Pkw-Fahrerin fiel die Dame an der B 26 bei Lohr-Sackenbach auf und teilte dies der Polizei mit. Bei der anschließenden Überprüfung konnten die Beamten feststellen, dass die Dame erkennbar psychische Probleme hatte und sich kaum artikulieren konnte. Sie versuchte zudem mehrfach trotz Fahrzeugverkehr die Fahrbahn zu überqueren. Die Frau wurde daraufhin in die Psychiatrie verbracht. Der Grund für ihren Aufenthalt in Lohr konnte nicht in Erfahrung gebracht werden.