Rabiater Ladendieb in Lohr

Der 29jährige Mann, der erst am Tag zuvor aus dem Bezirkskrankenhaus entlassen wurde, schrie zunächst aggressiv und laut im Markt herum. Anschließend ging er in die Obstabteilung und fing an, dort Waren zu essen und mit Pflaumen zu werfen. Als die Mitarbeiter einschreiten wollten schlug der Mann nach den Personen. Dabei traf ein Faustschlag auch einen Verkäufer im Gesicht. Erst mehreren Mitarbeitern gelang es, die Person zu fixieren und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Die dabei von dem jungen Mann benutzten Schimpfwörter können hier nicht wörtlich wiedergegeben werden.

Wie sich herausstellte, hatte der Randalierer einen Alkoholwert von mehr als 1,3 Promille.

Lkw zu schnell unterwegs

Neuendorf Bei einer Kontrolle am Donnerstag gegen 9.00 Uhr wurde auf dem Parkplatz in Neuendorf auch ein polnischer Sattelzug überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass der 37jährige Fahrer mehrfach mit überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Gespann unterwegs war. Nachdem er eine Sicherheitsleistung von fast 170.-- € hinterlegt hatte, konnte er seine Fahrt fortsetzen.

Unfallfahrer geflüchtet

Lohr Eine Unfallflucht wurde der Polizei Lohr am Donnerstagvormittag mitgeteilt. Ein Fahrzeugführer hatte in der Zeit zwischen 10.50 und 11.50 Uhr seinen Pkw auf dem Parkdeck in Lohr abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte bemerkte er einen frischen Unfallschaden. Offensichtlich war ein weißes Fahrzeug beim Rangieren am geparkte Pkw hängen geblieben. Der Unfallverursacher war anschließend weitergefahren. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1500.-- €. Weitere Hinweise erhofft sich die Lohrer Polizei noch von der Auswertung der angebrachten Überwachungskameras.

Auffällige Person

Lohr Das Verhalten eines Mannes im Bereich des ZOB in Lohr veranlasste offensichtlich mehrere Personen, die Polizei zu verständigen. Wie sich bei der Kontrolle des 38jährigen herausstellte, war auch hier Alkohol ausschlaggebend für das Verhalten. Erschwerend kam wohl auch dazu, dass der Mann der deutschen Sprache fast nicht mächtig und nur schlecht zu verstehen war. Da er nicht genug Kleingeld für weitere Alkoholika bei sich hatte, bat er Passanten um Geld. Die Beamten versuchten dann, ihm klar zu machen, dass es besser wäre, seinen Rausch zu Hause auszuschlafen.

Wildunfall

Bischborner Hof Ein Reh wurde von einem Pkw am Donnerstag früh gegen 5.20 Uhr am Bischborner Hof erfasst. Das Tier rannte zwar weiter; an dem nagelneuen Fahrzeug wurde allerdings die Beifahrerseite leicht eingedrückt. Da der 43jährige Fahrer den Unfall jedoch erst am späten Nachmittag bei der Polizei meldete muss er mit einem Bußgeld durch das Landratsamt rechnen. Die Polizei Lohr darf in diesem Fall nochmals darauf hinweisen, dass alle Verkehrsunfälle mit Schalenwild sofort beim Jagdpächter oder der Polizei zu melden sind. Dies soll u.a. verhindern, dass angefahrenes Wild lange leiden muss und eine Nachsuche nicht sofort erfolgen kann. Falls eine solche Meldung unterbleibt, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit nach dem Bayer. Jagdgesetz dar, die durch das Landratsamt geahndet wird.

Verkehrsunfall

Lohr Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam es am Donnerstag gegen 12 Uhr im Industriegebiet Lohr. Ein 70 jähriger Pkw-Fahrer, der aus Richtung Marktheidenfeld kommend nach links abbiegen wollte, übersah einen entgegenkommenden Pkw. Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und blieben mit Totalschaden liegen. Der 50jährige entgegenkommende Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und begab sich selbst ins Krankenhaus. Der Sachschaden wurde auf insgesamt 5000.-- € geschätzt.

