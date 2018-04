Senior droht Schläge an und sucht nach Messer

Nachdem nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er sich selbst oder andere verletzt, wurde auch er, diesmal von der Polizei, eingewiesen. Die weitere Behandlung erfolgt im Bezirkskrankenhaus in Lohr.

Ähnlich am Dienstag, 24.04.2018, gegen 08.15 Uhr, kam es im Klinikum Main-Spessart zu Schwierigkeiten mit einer älteren Frau. Die 76jährige wurde aufgrund gesundheitlicher Probleme eingeliefert. Nach einer Bewusstlosigkeit fing sie an, Ärzte und Pfleger zu schlagen. Weiterhin bespuckte sie das Personal. Nach entsprechendem Sachvortrag beim Landratsamt wurde die Einweisung wegen Fremdgefährlichkeit in das Bezirkskrankenhaus Lohr verfügt. Eine Streife der Polizeiinspektion brachte die Frau in das Bezirkskrankenhaus.

