Rad geklaut - Polizei gibt Tipps gegen Diebstahl

Bislang liegen keine Hinweise vor. Es handelt sich um ein weißes Fahrrad der Marke Wheeler. Die Polizei in Lohr erbittet Hinweise zur Fallaufklärung unter Tel. 09352/8741-0.

Ratschläge der Polizei

In diesem Zusammenhang möchten wir noch folgende Hinweise geben. In regelmäßigen Abständen werden im hiesigen Dienstbereich Fahrräder entwendet. Im Jahre 2017 war fast jede Woche ein Fahrraddiebstahl zu verzeichnen. Um einen solchen Diebstahl zumindest zu erschweren, werden qualitativ hochwertige Bügel- oder Panzerkabelschlösser empfohlen. Weiterhin empfiehlt es sich, die Räder an einem festen Gegenstand anzuschließen. Fast ebenso wichtig ist es jedoch, für den Fall der Fälle vorzusorgen, nämlich wenn das Fahrrad trotz allem doch gestohlen wurde.

Hilfreich bei den Ermittlungen sind individuelle Merkmale die nur auf das gestohlene Fahrrad hinweisen. Dies können Um- bzw. Anbauten, Aufkleber oder auch der markante Kratzer von der letzten Fahrradtour sein. damit lässt sich eine genaue Zuordnung zum ehemaligen Besitzer treffen. Entsprechende Fotos sagen hier mehr als tausend Worte! Aber auch die Rahmennummer, gerne auch nachträglich durch einen Fachhändler angebracht, zählt zu den individuellen Merkmalen.

Kostenlose FAHRRADPASS-App der Polizei

Smartphonebesitzer können sich über die einschlägigen App-Stores die FAHRRADPASS-App herunterladen. Dort können alle wichtigen Daten erfasst und per Mail versandt werden. Dies kann bei einer Anzeigenerstattung hilfreich sein. Auf einfachem Weg haben sie dann die Daten des Familienfuhrparks sicher bei einander.

Scheibe eingeschlagen - Handtasche entwendet! Steinfeld, Lkr. Main-Spessart. Ein Ehepaar aus Oberbayern, die als Touristen hier wandern wollten, machte am Sonntagmittag gegen 12.00 Uhr eine unschöne Entdeckung. Ihr Fahrzeug, welches sie gegen 10:30 Uhr am Parkplatz an der St 2437 gegenüber der Zufahrt Mariabuchen abgestellt hatten, war aufgebrochen worden. Ein unbekannter Täter hatte die Seitenscheibe eingeschlagen und zwei Handtaschen aus dem Fahrzeug entwendet. Da noch mehrere Fahrzeuge auf dem Parkplatz standen hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung (Tel: 09352/8741-0.)

juh/Polizei Lohr