Zum Putzen gekommen - in der Zelle gelandet

Ein 22-jähriger und sein 37-jähriger Arbeitskollege wollten am Donnerstag, 19.04.2018, kurz nach 10 Uhr bei der Polizeidienststelle in Lohr auftragsgemäß Reinigungsarbeiten durchführen. Beide arbeiten für eine Reinigungsfirma aus dem mittelfränkischen Raum. Im Rahmen der obligatorischen Sicherheitsüberprüfung wurde festgestellt, dass gegen den 22-jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Er hatte eine Geldstrafe von 150 Euro nicht bezahlt. Alternativ hätte er für 10 Tage in Haft gehen können. Er musste deshalb kurz in die Zelle bis sein Chef die Geldstrafe einbezahlt hatte. Anschließend konnte er die Dienststelle verlassen. Geputzt wurde nicht mehr.

Körperverletzung am Skater Platz

Lohr, Lkrs. Main-Spessart Zu einem Streit am Skater Platz kam es am Donnerstag, 19.04.2018 um 19.30 Uhr herum. Dort hielt sich eine Gruppe von sechs Personen, zwei Männer und vier junge Mädchen auf. Zwischen den zwei 20jährigen Männern eskalierte der Streit so, dass es eine Ohrfeige gab und der eine dem anderen an den Hals ging. Das Geschehen verlagerte sich dann an ein nahes Hotel. Dort wurden im Eingangsbereich Blumenkübel und Aschenbescher um getreten. Ein größerer Schaden entstand hier nicht. Als die Polizei mit zwei Streifenfahrzeugen vor Ort war, konnte die Situation beruhigt werden. Jedoch fing der 20jährige Aggressor an, er war mit etwas über drei Promille deutlich alkoholisiert, seinen Kopf gegen ein Metallgeländer und einen Mast zu schlagen. Er äußerte weiter, dass er mit seinem Leben nicht mehr zurechtkomme. Er wurde deshalb in das Bezirkskrankenhaus eingewiesen.

Fahrrad weg

Lohr, Lkrs. Main-Spessart In der Zeit vom 08.04.2018 bis zum 18.04.2018 wurde ein Mountainbike am Bahnhof in Lohr entwendet. Das weiße Fahrrad der Marke Bulls mit roter Aufschrift war mit einem Stahlseilschloss abgeschlossen. Es hat einen Wert von ca. 500 Euro. Hinweise in der Sache bitte an die Polizei in Lohr unter der Tel. 09352/87410.

Auffahrunfall in Lohr

Lohr, Lkrs. Main-Spessart Am Donnerstag, 19.04.2018, kurz vor 15.00 Uhr, erkannte die 20jährige Fahrerin eines Opel Vectra nicht, dass die vor ihr fahrenden Fahrzeuge am Ortseingang Sackenbach anhielten. Die junge Frau fuhr, aus Richtung Gemünden kommend, auf den vor ihr fahrenden Kastenwagen, einen Fiat Doblo, eines Logistikdienstleisters auf. Sie hatte so viel Schwung, dass sie den Fiat auf den davor befindlichen Rettungswagen schob. Beim auffahrenden Fahrzeug verletzte sich nur die Unfallverursacherin leicht. An den Fahrzeugen entstand teilweise erheblicher Sachschaden.

Ford kracht in die Leitplanke

Lohr, Lkrs. Main-Spessart Am selben Tag, kurz nach 15.00 Uhr, fuhr eine 61jährige Frau mit ihrem Ford Ka von Lohr in Richtung Partenstein. Sie befand sich alleine in ihrem Fahrzeug als sie kurz nach der Einfahrt zum Rexroth Werk II auf den Seitenstreifen kam. Anschließend schleuderte der Ka nach links in die Leitplanke und kam auf der Seite zum Liegen. Die Frau kam mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Lohr. Zur Bergung des Unfallfahrzeuges musste die B276 kurzzeitig vollständig gesperrt werden. Am Ka entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Unfallflucht spät gemeldet

Lohr, Lkrs. Main-Spessart Auch am Donnerstag, bereits um 14.45, aber erst gegen 15.00 Uhr der Polizei angezeigt, ereignete sich eine Unfallflucht an der Einmündung Westtangente/Südtangente. Ein 78jähriger Mann fuhr auf der Westtangente in Richtung Wombach, als ihm ein aus der Südtangente kommender weißer Kastenwagen, ein Sprinter od. ähnlich, die Vorfahrt nahm. Der 78jährige wich mit seinem Opel Corsa nach rechts aus und fuhr den Randstein hinauf. Hierbei beschädigte er sich sein rechtes Vorderrad erheblich. Der weiße Kasten hielt nicht an und fuhr Richtung Industriegebiet weiter. Von ihm ist nur bekannt, dass er ein Kennzeichen aus Würzburg hatte.

Allerdings hielt der 78jährige auch nicht an. Er fuhr erst nach Hause. Von dort rief er die Polizei an. Der Schaden am Opel Corsa wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei in Lohr unter der Tel. 09352/87410 melden.

Marihuana am Bahnhof

Partenstein, Lkrs. Main-Spessart Im Rahmen einer Personenkontrolle am 19.04.18, um kurz vor 19.00 Uhr, am Bahnhof Partenstein, wurde bei einem 20jährigen eine geringe Menge Marihuana, ca. 0,5g, aufgefunden. Das Marihuana wurde sichergestellt. Den jungen Mann erwartet eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

