Gestohlenes Fahrrad nach 10 Jahren aufgefunden

Die nähere Überprüfung des Velo ergab dann einen Fahndungstreffer im polizeilichen Datenbestand. Es war bereits 2009 in Sachsen als gestohlen gemeldet worden. Der Lkw-Fahrer gab an, erst kürzlich aufgrund einer Annonce im Internet auf das Rad aufmerksam geworden zu sein. Bei Dresden habe er dann den Kauf abgewickelt. Die Polizei stellte das Diebesgut sicher und wird die für den Tatort zuständige Dienststelle über die Auffindung in Kenntnis setzen. Dort werden dann weitere Ermittlungen angestellt. Der Zeitwert des mittlerweile über 10 Jahre alten Fahrrades ist nicht mehr sonderlich hoch anzusetzen.

Polizei Lohr/kick