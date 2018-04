Mülltonnenbrand in Lohr

Die FFW Lohr a. Main rückte mit 8 Mann und einem Löschfahrzeug an und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Für die Mülltonne kam jedoch jede Hilfe zu spät, sie war bereits vollständig zerstört. Die Polizei in Lohr ermittelt nun in Richtung der Brandursache. Da es bereits der dritte Vorfall in diesem Jahr war, wird derzeit von Brandstiftung ausgegangen.

Die Polizeiinspektion Lohr a.Main erbittet Hinweise zur Fallaufklärung unter Tel. 09352/8741-0. Hat jemand eine Person zur fraglichen Zeit im Bereich Eichenstraße gesehen?

dc/Meldung der Polizei Lohr