Elsenfeld: Kettenreaktion bei Auffahrunfall - Mann verletzt

Ein 84-jähriger Mann war hier mit seinem Fahrzeug aus ungeklärter Ursache auf einen geparkten VW Golf aufgefahren und schob diesen auf einen ebenfalls geparkten Toyota. Hierbei drehte sich das unfallverursachende Fahrzeug und kam auf der Beifahrerseite zum liegen,. Der verunfallte Rentner verletzte sich hierbei leicht und musste ins Erlenbacher Klinikum verbracht werden. Sein Toyota und der VW Golf waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der angerichtete Sachschaden beträgt circa 15.000 Euro.

Alkoholisiert unterwegs: Elsenfeld

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle haben Beamte der Polizei Obernburg einen alkoholisierten Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen. Der Kleinwallstädter fiel bei der Kontrolle in der Marienstraße mit Alkoholgeruch auf. Ein hierauf durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Den BMW-Fahrer erwartet nun eine saftige Geldbuße sowie ein einmonatiges Fahrverbot und 2 Punkte in Flensburg.

Auto angefahren: Kleinwallstadt

Eine Unfallflucht ist am Donnerstag, 09.05., in der Zeit von 07.00-16.00 Uhr im Daimler Ring verübt worden. Ein Kleinwallstädter hatte hier seinen Opel Vectra gegenüber der Firma seines Arbeitgebers geparkt. Als er nach Arbeitsende zu seinem geparkten Auto zurückkam, musste er einen Schaden an der vorderen Stoßstange feststellen. Ein noch unbekannter Auto-fahrer dürfte hier das graue Fahrzeug touchiert haben und sich dann „aus dem Staub“ gemacht haben. Der angerichtete Sachschaden beträgt circa 1000 Euro.

Auf regennasser Fahrbahn geschleudert: Elsenfeld, St 2308

Ein auswärtiger Fiat-Fahrer ist am Donnerstagabend gegen 17.50 Uhr auf der Staatstraße von Eschau nach Elsenfeld, OT Rück, verunfallt. Der Wiesbadener war mit seinem Fiat Doblo, bei regennasser Fahrbahn, in einer Linkskurve zu flott unterwegs und verlor daher die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Kombi schleuderte und kam auf der Fahrerseite zum Liegen, der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro.

Unfallflucht vor Dialog-Markt: Erlenbach, Elsenfelder Straße

Eine Unfallflucht ist am Donnerstagmittag zwischen 08.00 und 13.00 Uhr vom Parkplatz des Dialogmarktes gemeldet worden. Ein Kunde dürfte hier beim Rangieren auf dem Parkplatz an einem dort abgestellten schwarzen Audi A 5 hängen geblieben sein. Der Audi wurde im Bereich des Radkastens hinten links beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug dürfte blau gewesen sein. Der angerichtete Sachschaden beträgt circa 2500 Euro.

Unfallflucht: Röllbach

Ein Opel Astra-Fahrer hat am Donnerstagvormittag gegen 11.30 Uhr in der Hauptstraße ein Treppengeländer beschädigt. Der Opel-Fahrer befuhr die Hauptstraße von Miltenberg kommend in Richtung Mönchberg. Auf Höhe der Metzgerei kam er mit dem grauen Astra aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen das Treppengeländer eines Anwesens. Dieses wurde durch den Zusammenstoß verbogen und aus der Verankerung gerissen. Laut Aussage einer Zeugin fuhr der bislang unbekannte Fahrzeugführer das Auto nach dem Unfall auf den angrenzenden Parkplatz und entfernte sich vom Unfallort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Fahrzeug konnte hier, leider ohne Fahrer, beschädigt durch eine Polizeistreife festgestellt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich zu melden, da bisher unklar ist, wer das Auto zur Unfallzeit gefahren hat. Der angerichtete Sachschaden beträgt circa 1500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

Polizei Obernburg/red