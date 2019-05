Erlenbach: Kindersicherung vernachlässigt - Sohn auf Spanngurten im Auto

Hierbei mussten die Beamten einen Dreijährigen im Laderaum feststellen, der auf einem Haufen von Spanngurten, die für die Sicherung von Ladegütern vorgesehen sind, saß. Der Fahrer und zugleich Vater gab an, dass er es eilig gehabt hätte und den Sohn in den Kindergarten bringen wolle. Der 41-Jährige muss sich für sein Handeln nun in einem Bußgeldverfahren verantworten. Die so eilig zurückzulegende Fahrtstrecke zwischen dem Zuhause der Beiden und dem Zielort Kindergarten betrug etwa 300 Meter.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz: Obernburg

Am Mittwoch fiel einer Zivilstreife gegen 19.00 Uhr ein 27-jähriger Fußgänger in der Römerstraße auf. Bei einer Überprüfung des Mannes konnte dann eine Kleinmenge Haschisch sichergestellt werden, die unerlaubt besessen wurde.

Erneuter Aufbruch von Schrottsammelbehälter: Eschau / Elsenfeld

In der Zeit vom 23.04 bis 07.05.19 wurde ein Sammelbehälter für Elektronikabfälle in der Elsavastraße in Eschau aufgehebelt und beschädigt. Der unbekannte Täter schlug in gleicher Weise in der Dammsfeldstraße in Elsenfeld zu. Hierbei liegt die Tatzeit zwischen dem 30.04 und 07.05.19. In welcher Menge der Täter hier jeweils die wertvollen Recyclingabfälle entnommen hat ist derzeit unklar. Die Behälter stehen im Eigentum des Landratsamtes Miltenberg.

Kellerfenster beschädig: Elsenfeld

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Samstag, 14.00 Uhr, bis Montag, 15.00 Uhr, das Fenster eines Schuhgeschäfts in der Bahnhofstraße. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zusammenstoß mit Gegenverkehr - Verkehrsunfall: Mönchberg

Am Mittwoch um 07.20 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße MIL2 ein Unfall, bei dem ein Gesamtschaden von über 5.000 Euro entstand. Eine Opel-Fahrerin geriet bei ihrer Fahrt von Collenberg in Richtung Mönchberg über die Fahrbahnmitte in den Gegenverkehr und kollidierte seitlich mit einem BMW. Die Insassen blieben unverletzt und die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

Polizei Obernburg/red