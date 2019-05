B 469: Porsche-Fahrer schläft ein

Glimpflich ist eine Unfall verlaufen, der am Dienstagnachmittag gegen 17.25 Uhr von der B 469 gemeldet wurde. Zur Unfallzeit konnte ein Zeuge beobachten, wie ein Porsche-Fahrer nach dem Ende der Ausbaustrecke in Fahrtrichtung Miltenberg zunächst leichte Schlangenlinien fuhr und dann kurz nach der Anschlussstelle Laudenbach Süd immer weiter nach links zog und in die Leitplanke an der Gegenfahrbahn krachte. Danach fuhr der Porsche Cayenne noch ca. 100 Meter weiter, bevor er beschädigt zum Stehen kam.

Glücklicherweise konnte ein entgegenkommender Autofahrer aus Maintal durch seine Geistesgegenwart nach links ausweichen und so einen Frontalzusammenstoß mit dem Porsche verhindern.

Ursache dafür, dürfte ein sogenannter Sekundenschlaf des Porschefahrers gewesen sein. An dem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Der Porsche musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Unfallflucht-schwarzer VT Touran gesucht

Erlenbach. Eine Unfallflucht ist am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Dr.-Robert-Koch-Straße verübt worden. Zur Unfallzeit fuhr ein Erlenbacher hinter einem schwarzen VW Touran her und konnte beobachten, wie dieser beim Vorbeifahren an einem geparkten blauen VW Golf Kombi hängenblieb und den Außenspiegel beschädigte.

Der Unfallverursacher blieb hierauf ca. 100 m nach der Unfallstelle stehen und unterhielt sich mit dem hinter ihm fahrenden Zeugen. Er erklärte, den Unfall bemerkt zu haben und fuhr danach zu dem beschädigten zurück. Dort tat er so, als ob er seine Kontaktdaten hinterlassen würde und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Unfallverursacher mit dem schwarzen VW Touran wird als ca. 22 Jahre alt beschrieben. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 250 Euro.

Garage aufgebrochen

Mömlingen. Ein noch Unbekannter ist in den letzten Tagen zwischen dem 30.04. und 02.05. in der Schafgasse in eine Garage eingebrochen. Der Täter hebelte den Schließzylinder für das elektrische Garagentor aus der Fassade und konnte so über die Elektrik das Sektionaltor etwas öffnen. Möglicherweise hatte der Einbrecher es auf Teile eines in der Garage abgestellten Traktors abgesehen. Möglicherweise wurde der Täter gestört, da er keine Beute machte. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 50 Euro.

Vom Krad gestürzt und verletzt

Klingenberg. Ein Kradfahrer ist am Dienstag Mittag gegen 12.50 Uhr auf der Staatstraße nach Großheubach mit seinem Krad gestürzt. Der Kirchzeller war mit seiner Moto-Guzzi hinter einem Audi hergefahren. Dessen Fahrerin musste im Bereich des Grubinger Friedhofes erheblich abbremsen, nachdem dort am Fahrbahnrand ein mittels Pylon abgesicherter Anhänger am Straßenrand stand. Der Kradfahrer bemerkte das Bremsmanöver der Audifahrerin zu spät und kam beim Bremsen nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier stürzte er und verletzte sich leicht. Der Kirchzeller wurde von den Helfern des BRK ins Klinikum nach Erlenbach verbracht, sein Krad wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Der angerichtet Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro. Zu einem Kontakt zwischen Motorrad und dem bremsenden Audi ist es nicht gekommen.

Vorfahrt missachtet

Wörth. Gegen 10.30 Uhr hat es am Dienstag Vormittag in der Landstraße gekracht. Eine Wörtherin war hier, von der Caesar-Fuchs-Straße kommend nach rechts in die Landstraße eingefahren und übersah hierbei eine von links kommende, vorfahrtsberechtige BMW-Fahrerin. Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich und wurden hierbei leicht beschädigt, der Gesamtschaden beläuft sich auf gut 3000 Euro. Keine der Beteiligten wurde verletzt.

Polizeiinspektion Obernburg