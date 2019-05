Dieser konnte sich kaum auf den Beinen halten und kam immer wieder zu fall. Ein bei ihm durchgeführter Alcotest ergab knapp 3 Promille. Die eingesetzte Streife nahm den Mann daraufhin in Gewahrsam. Bei seiner Überprüfung fanden die Beamten noch eine geringe Menge Haschisch vor, die sichergestellt wurde. Der Eschauer wurde nach der Ausnüchterung am Dienstag früh aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Alkoholisiert am Steuer: Röllbach

Ein Röllbacher ist am Montag Abend gegen 21.15 Uhr in der Mönchberger Straße von einer Streife der Polizei Obernburg im Rahmen einer Verkehrskontrolle aufgefallen. Die eingesetzten Beamten stellten bei dem Kontrollierten Alkoholgeruch fest. Bei der anschließenden Überprüfung ergab der Test am Alcomaten einen Wert von 0,62 Promille. Den Alkoholsünder erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot.

Parkrempler auf Parkplatz: Mömlingen

Eine Unfallflucht ist auf Grund der Aufmerksamkeit einer Kundin am Montag Vormittag gegen 10.50 Uhr geklärt worden. Die Zeugin hatte auf dem Parkplatz eines SB-Marktes in der Obernburger Straße beobachtet, wie ein Peugeotfahrer beim Ausparken an einem daneben geparkten Toyota hängen blieb und die Stoßstange des Fahrzeuges erheblich beschädigte. Die Dame merkte sich das Kennzeichen des Unfallverursachers, der sich von der Unfallstelle entfernte und begab sich in den Markt, wo sie die Geschädigte Toyota-Fahrerin ausfindig machen konnte. Nach Verständigung der Polizei konnte diese den Unfallverursacher, einen 86-jährigen Obernburger, anhand des abgelesenen Kennzeichens ermitteln.

