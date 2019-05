Streit vor Obernburger Gaststätte

Dadurch fiel der Geschlagene zu Boden und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

Betrunken von Fahrbahn abgekommen

Kleinwallstadt

Um 23.00 Uhr kam ein Fordfahrer auf der Staatsstraße von Elsenfeld nach Kleinwallstadt nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Ein Zeuge, der zuvor hinter dem Unfallverursacher hergefahren war, berichtete, dass der Mann schon in Elsenfeld in Schlangenlinien gefahren sei. Der Grund für die Fahrfehler ergab sich schnell. Der Mann hatte dem Alkohol zugesprochen und hätte mit seinen 1,8 Promille seinen Pkw lieber stehen lassen. Seinen Führerschein musste er abgeben.

Transporter angefahren

Eschau

Auf dem Parkplatz eines Marktes in der Elsavastr. wurde der Ford Transit eines Handwerkers in der Zeit von 13.45 Uhr bis 14.15 Uhr beim Ausparken von einem anderen Fahrzeug beschädigt worden. Der Verursacher hinterließ lediglich blauen Lack am Fahrzeug des Geschädigten.

Polizei Obernburg/mkl