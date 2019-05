Ohne Kennzeichen und Führerschein in Obernburg unterwegs

Um 14.20 Uhr stellten Beamte in der Hubert-Nees-Straße einen Pkw fest, der ohne Kennzeichen unterwegs war. Die Kontrolle ergab, dass der Fahrer den Pkw nicht zugelassen und versichert hatte. Zudem war der Führerschein des Fahrzeugführers zur Tatzeit nicht gültig.

Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Mömlingen. Am 03.05.19 gegen 20.00 Uhr wurde in der Haupstraße ein Subaru-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrzeugführer stand unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von 0,27 mg/l.

Unfallflucht Großwallstadt. Am 03.05.19 zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr wurde im Bereich der Mömlinger Straße / Birkenstraße eine Gartenmauer durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Vermutlich stieß der Unbekannte beim Abbiegen gegen die Gartenmauer. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt.

Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis Obernburg. Am 03.05.19 gegen 15.00 Uhr wurde in der Obernburger Straße ein Pkw-Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Der Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von 1,86 mg/l. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem war der 33-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Unfallflucht Erlenbach a. Main. Am 03.05.19 zwischen 10.00 Uhr und 10.20 Uhr wurde in der Klingenberger Straße ein dort geparkter Pkw, Hyundai, beschädigt. Der geparkte Pkw wurde vermutlich beim Rangieren durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer im Bereich der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizei Obernburg unter Tel. 06022-6290

PI Obernburg/nico