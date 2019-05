Schmierereien an Minigolfanlage in Eisenbach

Die „Vandalen“ beschmierten die dortige Anlage mit diversen Schriftzügen in schwarzer, gelber und roter Farbe auf mehreren Quadratmetern. Weiterhin hinterließen sie unleserliche Schriftzüge in blauer, grüner und schwarzer Farbe und beschädigten eine dort aufgestellte Sitzbank. Anwohner, die hier verdächtige Personen festgestellt haben und Hinweise geben können, werden um Mitteilung an die Polizei Obernburg gebeten.

Unter Drogeneinfluß unterwegs: Klingenberg

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle haben Beamte der Polizei Obernburg eine unter Drogeneinfluß stehende Auto-Fahrerin aus dem Verkehr gezogen. Die Amorbacherin war der Streife auf der B469 aufgefallen und konnte in Laudenbach angehalten werden. Die Dame zeigte bei der Prüfung auf Fahrtauglichkeit deutliche Ausfallerscheinungen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sie erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot sowie eine saftige Geldbuße.

Fahrraddiebstahl: Erlenbach/Kleinwallstadt

Unbekannte haben zwischen Dienstag und Donnerstag, in den Pfützenäckern ein Rad entwendet. Das Fahrrad war im Keller eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Der unbekannte Täter muss sich Zutritt zum Kellerraum verschafft haben und das Rad der Marke Diamant, Farbe weiß, aus dem Flur abtransportiert haben. Der Diebstahlsschaden beträgt circa 200 Euro.

Auch in Kleinwallstadt wurde ein Fahrrad gestohlen. Hier hatte ein Schüler am Dienstagabend gegen 20.00 Uhr sein Fahrrad am Bahnhof am dortigen Fahrradabstellplatz abgestellt. Das Rad der Marke Bulls Sharptail 2 Disc hatte der Kleinwallstädter mittels Schloss gesichert. Als er gegen 01.00 Uhr zum Bahnhof zurückkehrte, um heim zu fahren, fand der junge Mann nur noch das abgezwickte Fahrradschloss am Abstellort vor. Der angerichtete Diebstahlsschaden beträgt circa 450 Euro.

Autos verkratzt: Kleinwallstadt/Großwallstadt

Ein Auto ist in der Zeit zwischen dem 01.05.2019, 17.00 Uhr und 02.05.2019, 15.30 Uhr im Daimlerring beschädigt worden. Der silberne Mazda war auf dem Parkstreifen vor einem dortigen Wohnhaus geparkt gewesen und wurde im Bereich der hinteren rechten Türe verkratzt. Der angerichtete Sachschaden beträgt circa 500 Euro.

Am Donnerstag ist in der Lindenstraße ein Auto in der Zeit von 11.00 -13.05 Uhr massiv verkratzt worden. Der schwarze BMW war am rechten Fahrbahnrand vor einem Wohnhaus geparkt gewesen. Das Fahrzeug wurde möglicherweise von heimkehrenden Schulkindern, die ihren Übermut an dem Fahrzeug ausließen, beschädigt. An dem BMW wurde die gesamte rechte Fahrzeugseite massiv beschädigt. Der angerichtete Sachschaden beträgt circa 2000 Euro.

Mountainbike entwendet: Niedernberg

Ein Unbekannter hat am Feiertag, in der Zeit zwischen 12.30 und 15.00 Uhr ein am Sportgelände in der Großwallstädter Straße abgestelltes Mountainbike entwendet. Das Rad war von seinem Besitzer leider unverschlossen zurückgelassen worden. Der Diebstahlsschaden beträgt über 1000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Polizei Obernburg/red