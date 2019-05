Die beiden Männer waren bereits im Vorfeld auf dem Festplatz in Streit geraten und setzten ihre verbale und körperliche Auseinandersetzung schließlich abseits des Festgeländes in einer Wiese fort. Dort erhielt der Eschauer von seinem Leidersbacher Kontrahenten einen Schlag ins Gesicht. Danach machte sich der Eschauer aus dem Staub. Das BRK war vor Ort und versorgte den Geschlagenen. Alle Beteiligten waren stark alkoholisiert.

Auto aufgebrochen: Niedernberg

Ein noch Unbekannter hat am 01.05.19, gegen 17.15 Uhr ein Auto aufgebrochen. Der Dieb schlug die Heckscheibe eines VW, der am Parkplatz Neidberg Richtung Niedernberger Grotte abgestellt war, ein und entwendete die darin befindliche Handtasche. Diese war leichtsinnigerweise im Kleinwagen von seiner Besitzerin zurückgelassen worden. Der Dieb erbeutete einen geringen Bargeldbetrag. Der angerichtete Sachschaden dürfte mehrere Hundert Euro betragen.

Radfahrer gestreift: Erlenbach

Eine Unfallflucht ist am 01.05.19, gegen 13.50 Uhr, aus der Miltenberger Straße gemeldet worden. Ein noch unbekannter Auto-fahrer hatte hier einen Radfahrer, der von Klingenberg kommend Richtung Elsenfeld unterwegs war, im Bereich der Einmündung zum Seeweg überholt. Hierbei fuhr er zu knapp an dem Seligenstädter Radler vorbei, so dass dieser mit seinem Rad an der rechten Fahrzeugseite des Autos entlang schrammte und sich den Kopf stieß. Der Fahrer des Autos, vermutlich handelt es sich um einen blau-lilafarbenen Mercedes mit Miltenberger Zulassung, fuhr ohne zu bremsen mit seinem Fahrzeug weiter. An dem hochwertigen Rad des Seligenstädters entstand bei dem Zusammenstoß erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Die Verletzung des Radfahrers am Kopf war glücklicherweise nur leicht.

Roller frisiert: Obernburg

Ein 15-Jähriger ist am Mittwochnachmittag gegen 14.15 Uhr in der Römerstraße mit seinem Motorroller aufgefallen. Bei der Überprüfung des Obernburger Schülers stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der angeblich gedrosselte Mofaroller erheblich zu schnell war. Eine daraufhin durchgeführte Überprüfung des Zweirades auf einem Rollenprüfstand bestätigte die Feststellungen der Beamten. Nachdem der Roller gut 42 km/h erreichte, wurde das Fahrzeug sichergestellt. Den jungen Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

E-Bike entwendet: Erlenbach

Unbekannte haben, bereits am vergangenen Montagabend in der Bahnstraße ein E-Bike entwendet. Das Bike im Wert von knapp 3000 Euro war am Montagabend zwischen 19.00 und 20.00 Uhr vor dem Bistro des Kinos abgestellt worden. Trotz Sicherung mit einem integrierten Rahmenschloss erbeuteten die Unbekannten das E-Bike. Anwohner werden hier um Hinweise gebeten.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Polizei Obernburg/red