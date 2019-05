Unfall zwischen Radfahrer und Fußgänger in Obernburg

Am 01.05.19 gegen 00.20 Uhr kollidierte auf der Kreßstraße ein Radfahrer mit einem Fußgänger. Der Fußgänger stürzte hierdurch zu Boden und verletzte sich leicht am Arm. Der Radfahrer stand zur Unfallzeit unter Alkoholeinfluss; ein Vortest ergab einen Wert von 0,82 mg/l. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Erlenbach. Am 30.04.19 gegen 19.30 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass ein Pkw-Fahrer sein Fahrzeug unter Alkoholeinfluss führte. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von 0,34 mg/l. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, seinen Pkw musste er zunächst abstellen.

E-Bike entwendet

Mömlingen. Zwischen dem 29.04.19 und 30.04.19 wurde aus der Garage eines Verkaufsgeschäftes in der Straße am Ellenbogen ein E-Bike der Marke Conway entwendet. Das Fahrrad hat einen Wert von 5000 Euro.

Geldbörse aus Pkw entwendet

Kleinwallstadt. Am 29.04.19 zwischen 11.00 Uhr und 16.00 Uhr wurde durch einen unbekannten Täter eine Geldbörse aus einem geparkten Pkw, Ford entwendet. Der Pkw stand in der Straße an der Südbrücke. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld noch diverse Karten. Der Schaden beläuft sich auf ca. 150 Euro.

