Totalschaden in Elsenfeld: Auf regennasser Fahrbahn zu schnell

Ein Dammbacher war hier, von Eschau kommend, Richtung Elsenfeld unterwegs. In einer Kurve kam der Seatfahrer wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen und wurde aus der Kurv e getragen. Der Pkw überschlug sich und blieb total beschädigt im Gelände liegen. Glücklicherweise verletzte sich der allein im Pkw befindliche Fahrer nur leicht. Der Sachschaden am Pkw dürfte ca. 5000 Euro betragen.

Vorfahrt missachtet

Erlenbach. Gegen 15.10 Uhr ist es am Montag in der Lindenstraße zu einem Unfall gekommen. Ein Erlenbacher war hier, von der Schillerstraße kommend in die Lindenstraße eingebogen und hatte hierbei einer von rechts kommenden Richtung Stadtmitte fahrenden Renaultfahrerin die Vorfahrt genommen. Der wartepflichtige VW Passatfahrer fuhr mit seinem Pkw in die linke Fahrzeugseite des Renault Megane, hierbei entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Die Renaultfahrerin musste sich nach dem Unfall in ärztliche Behandlung begeben, nachdem er Kreislaufprobleme bekommen hatte.

mci / Quelle: Polizei Obernburg