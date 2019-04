Elsenfeld: Geisterfahrerin in Baustelle gestoppt

Elsenfeld. Eine Zivilstreife der Obernburger Polizei hat in der Nacht zum Sonntag ein gefährliches Fahrmanöver einer VW-Fahrerin beendet. Der Streife kam gegen 0.55 Uhr ein VW Golf in der einspurigen Baustelle zwischen Elsenfeld und Erlenbach entgegen. Zwei Fahrzeuge, die in der richtigen Richtung unterwegs waren, hatten vor den Augen der Beamten aufgrund des entgegenkommenden Fahrzeugs bis zum Stillstand abbremsen müssen. Die Fahrerin des VW umfuhr die Fahrzeuge über die Wiese und setzte ihre Fahrt unbeirrt fort. Die Polizeistreife stoppte schließlich das Fahrzeug. Die 18-Jährige Schülerin erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Wildschwein verursacht Unfall

Klingenberg. Am späten Samstagabend war zwischen Röllfeld und Röllbach ein Wildschwein vor einem VW auf die Fahrbahn gerannt. Bei dem Zusammenstoß mit dem VW-Bus entstand ein Schaden in Höhe von 4000 Euro. Das Wildschwein verschwand nach dem Zusammenstoß im Wald.

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Elsenfeld. Am Samstagabend um 20.45 Uhr wurde die Fahrerin eines VW Passat zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Im Verlauf der Kontrolle zeigten sich bei der 25-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Leidersbach. Bereits um 16.45 Uhr waren bei einer Verkehrskontrolle in Leidersbach beim Fahrer eines BMW ebenfalls Hinweise auf Drogenkonsum aufgefallen. Bei der Nachschau in seinem Fahrzeug wurden 32 g Haschisch aufgefunden. Dem 29-Jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Nach der Durchsuchung seiner Wohnung konnte er wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen werden.

Bei Regen zu flott in Kurve

Obernburg. Nicht angepasste Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn war die Ursache für einen Verkehrsunfall am Samstagmorgen. Die Fahrerin eines BMW wollte von Obernburg kommend auf die B 426 in Richtung Eisenbach einbiegen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn brach ihr heckgetriebenes Fahrzeug aus, kam ins Schleudern und stieß gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Dieses wurde dadurch gegen die Leitplanke gedrückt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 7100 Euro.

Polizeiinspektion Obernburg