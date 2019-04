Siebenjähriger wird in Elsenfeld von Auto erfasst

Der Bub lief offensichtlich unvermittelt zwischen geparkten Fahrzeugen hervor und trat auf die Fahrbahn. Dort wurde er von einem vorbeifahrenden Opel einer 18-jährigen Frau erfasst. Der Junge stürzte zu Boden und erlitt eine Kopfplatzwunde und Abschürfungen an Armen und Beinen. Zur medizinischen Versorgung wurde der Junge in das Klinikum nach Aschaffenburg verbracht. Die junge Fahrerin kam mit dem Schrecken davon, lediglich der Pkw wurde an der Stoßstange und an der Motorhaube beschädigt

Auto touchiert Radfahrer: Mönchberg

Kurz nach halb zwei am Donnerstagmittag überholte eine 44-jährige Frau mit ihrem Audi auf dem Weg von Collenberg nach Mönchberg einen Fahrradfahrer. Offensichtlich schätzte die Auto-Fahrerin den Seitenabstand zum 69-jährigen Radfahrer falsch ein und überholte diesen zu nah. Es kam daher zu einer Berührung zwischen dem Außenspiegel des Audis und dem Arm des Radfahrers. Hierbei zog sich der Radfahrer glücklicherweise nur eine leichte Schürfwunde zu, wobei eine medizinische Versorgung vor Ort nicht von Nöten war.

Waldbrand in Wörth

Kurz vor 13 Uhr gingen gestern mehrere Mitteilungen über einen Waldbrand in Wörth ein. Eine ca. 100 qm große Waldfläche hinter dem Schützenhaus in Wörth stand in Brand und wurde durch die Wehren der Gemeinden Wörth und Klingenberg abgelöscht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 2000 Euro. Die Brandursache ist bislang nicht geklärt, die Polizei Obernburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei Obernburg/red