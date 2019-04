Waldbrand in Wörth: Schaden noch unbekannt

Kurz nach 12.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Waldbrand in der Wörther Gemarkung alarmiert. Beim Eintreffen standen bereits oberhalb des Schützenhauses über 100 Quadratmeter in Flammen. Die Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle. Aufwendiger gestalteten sich die Nachlöscharbeiten. Hierzu musste der Waldboden teilweise umgegraben werden, um an die Glutnester heranzukommen. Zur Höhe des Brandschadens und zur Brandursache liegen derzeit laut Polizei noch keine Angaben vor.

