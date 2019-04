Einbruch in Bäckereifiliale in Obernburg - Polizei sucht Zeugen

Zwischen Samstagabend und Dienstagmorgen drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in eine Backstube in der Römerstraße ein und durchsuchte im Inneren Schränke und Schubladen nach Beute. Der Einbrecher öffnete mehrere Kassen und entwendete die Tageseinnahmen und Trinkgelder. Im Anschluss trat der Unbekannte seine Flucht an.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.

Polizei Obernburg/red