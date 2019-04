Obernburg: 18-jähriger Fahranfänger an Baum geprallt

Der 18-Jährige war von der Miltenberger Straße kommend Richtung Eisenbach unterwegs. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit erkannte der Fahranfänger die Abzweigung nach Eisenbach zu spät und kam dann beim Bremsmanöver von der Straße ab. Der Seat Ibiza rutschte über die Fahrbahn in den gegenüberliegenden Wiesenbereich und wurde dort nach ca. 40 Metern von einem Baum endgültig gestoppt. Der Fahrer des Autos wurde bei dem Anprall an den Baum leicht verletzt. Die weiteren vier Insassen des Kleinwagens blieben unverletzt. Das verunfallte Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst aus dem Gelände geborgen werden. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe waren die Helfer der Obernburger Wehr mit im Einsatz. Die Zufahrt zur B 469 in Fahrtrichtung Miltenberg war während der Unfallaufnahme für gut eine Stunde gesperrt. Der Seat Ibiza hatte nach dem Unfall nur noch Schrottwert.

Weißer BMW gesucht: Elsenfeld, St 2308

Ein Unfall, der sich am Sonntag früh gegen 06.00 Uhr ereignete, ist nachträglich bei der Polizei Obernburg gemeldet worden. Zur Unfallzeit war der Fahrer eines weißen BMW, von der Umleitungsstrecke durch die „Glanzstoff“ auf die Brückenauffahrt Richtung Elsenfeld aufgefahren. Auf der Brücke erkannte der BMW-Fahrer, dass er die falsche Auffahrt benutzt hatte und bog verkehrswidrig mit seinem Auto nach links auf die mainbrücke ab. Ein zur gleichen Zeit auf der Mainbrücke befindlicher Opelfahrer musste dem BMW nach rechts ausweichen und fuhr hierbei auf eine Verkehrsinsel. Nachdem der Opel-Mokkafahrer nun einen Schaden an seinem Auto feststellte, meldete er den Unfall nachträglich. Von dem unfallverursachenden Auto ist lediglich der Typ, BMW, mit AB-Kennzeichen bekannt. Das Fahrzeug hatte seitlich Aufkleber, möglicherweise eine Art Flammensymbol. Der Unfallverursacher wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Der angerichtete Sachschaden an dem Opel beträgt ca. 1500 Euro.

Fettdiebstahl: Kleinwallstadt

Unbekannte haben am Wochenende, vermutlich in der Zeit von Freitag Abend, 19.04.19 bis Samstag Mittag in einer Pizzeria in der Wallstraße eine zur Abholung bereitgestellte Altfetttonne und mehrere Kästen Leergut entwendet. Die „schmierige Beute“, die normalerweise von einem Entsorger abgeholt wird, hat einen Wert von knapp 100 Euro.

Versicherungskennzeichen entwendet: Eschau, Hobbach

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Dorfstraße von einem Motorroller das grüne Versicherungskennzeichen 422MBA entwendet. Vermutlich hat der Dieb das Kennzeichen an seinem nicht versicherten Roller angebracht, um Versicherungsschutz vorzutäuschen.

Polizei Obernburg/red