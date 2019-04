Junger Mann mit E-Scooter ohne Führerschein, Versicherungsschutz und berauscht in Sulzbach unterwegs

Am 21.04.19, um 23:50 Uhr, befuhr ein junger Mann aus Aschaffenburg mit einem sogenannten E-Scooter, der gemäß der Betriebsanleitung eine Höchstgeschwindigkeit bis zu 45 km/h erreicht, den Mühlweg. Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer weder eine notwendige Fahrerlaubnis, noch einen Versicherungsschutz für das Gefährt vorweisen kann. Weiter stand der junge Mann erkennbar unter dem Einfluss berauschender Mittel und zeigte drogenbedingte Ausfallerscheinungen. Er führte wenige Gramm an Marihuana mit sich, für die der junge Mann angeblich ein Rezept für „medizinisches Cannabis“ nachreichen will. Beim Fahrer des E-Scooter wurde eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt. Die Betäubungsmittel und der Elektroroller wurden sichergestellt.

Unfall mit Personenschaden

Großwallstadt, Lkr. Miltenberg. Am 21.04.19, 15:15 Uhr, fuhr ein 38jähriger Frankfurter mit seinem VW Touran auf die Bundesstraße 469 in Richtung Aschaffenburg bei der Anschlussstelle Großwallstadt (Süd) auf. Als er dann einen vor sich fahrenden Pkw überholen wollte und hierfür plötzlich auf den linken Fahrstreifen wechselte, übersah er einen von hinten kommenden Mercedes. Der Mercedesfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr dem VW Touran auf. Drei Insassen aus dem Mercedes erlitten leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle wurde durch einen Abschleppdienst und die Feuerwehr Großwallstadt geräumt.

Motorradfahrer gestürzt

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg. Am 21.04.19, 14:00 Uhr, befuhr ein junger Mann mit seinem Krafrad die MIL 26 von Eichelsbach in Richtung Hofstetten. In einer scharfen Linkskurve kam der Fahrer alleinbeteiligt, wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und stürzte einen Hang hinab. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Das Kraftrad wurde beschädigt und wurde durch einen Abschleppdienst mittels Kran geborgen.

mci / Quelle: Polizei Obernburg