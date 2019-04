Auto unerlaubt abgeschleppt

Die 38-jährige Fahrerin eines BMW schleppte hierbei einen nicht zugelassenen Mitsubishi, in dem ihr vier Jahre jüngerer Lebensgefährte saß und das Fahrzeug steuerte. Nach der polizeilichen Anhaltung des Gespanns ergab sich, dass der geschleppte Pkw so "kostengünstig" überführt werden sollte. Hierzu wäre jedoch eine Einzelfallerlaubnis der örtlichen Zulassungsstelle erforderlich gewesen, die nicht vorlag. Aufgrund dessen musste der nicht zugelassene Mitsubishi stehen bleiben und war in der rechtlichen Betrachtung wie ein mitgeführter Kfz-Anhänger zu bewerten. Der Führerschein der BMW-Fahrerin reichte somit nicht aus und sie muss sich nun wegen eines Vergehens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen das Pflichtversicherungs- sowie Kraftfahrzeugsteuergesetzes verantworten.

Eine Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Obernburg: Gegen 15:40 Uhr ereignete sich am Freitag im Bereich der Staatstraße 2308 und der Anschlussstelle zur B469 Obernburg/Eisenbach ein Unfall, bei dem ein Gesamtschaden von über 9.000 Euro entstand und beide beteiligte Autos letztlich abgeschleppt werden mussten.

Der Fahrer eines VWs befuhr die Staatsstraße vom Ortsteil Eisenbach kommend und wollte nach links in die Miltenberger Straße abbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang eines, von der B469 entgegenkommenden Mercedes und es kam zur Kollision. Die 24-jährige Beifahrerin im Mercedes wurde hierdurch leicht verletzt.

Sachbeschädigung an Auto

Erlenbach: In der Zeit von 11:30 - 14:30 Uhr beschädigte am Freitag ein bislang Unbekannter einen Audi mit Aschaffenburger Zulassung, der auf dem Kfz-Parkplatz in der Lindenstraße nahe der St. Josef Kirche abgestellt war. Das Fahrzeug wurde an der Karosserie zerkratz und es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Ruhestörer beim Cannabiskonsum gestört

Erlenbach: Am Nachmittag des Karfreitags suchte eine Streife ein Anwesen in der Elsenfelder Straße auf, da eine Beschwerde wegen lauter Musik vorlag. Die Beamten machten den Verursacher schnell aus, der bei geöffneter Tür in seiner Wohnung saß und gerade in Begriff war, einen Joint zu rauchen. Den 31-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Diebstahl von zwei Fahrrädern und einem Pedelec

Großwallstadt: In der Zeit von Donnerstag, 21:00 Uhr, bis Freitag, 09:00 Uhr, nahmen unbekannte Täter zwei Fahrräder und ein Pedelec an sich und entledigten sich dieser dann wieder im Bereich des Fahrradweges zwischen Großwallstadt und Niedernberg. Das Pedelec und ein Fahrrad wurden in der Kettelerstraße entwendet und konnten den Besitzern bereits wieder von der Polizei übergeben werden. Der Eigentümer des zweiten Fahrrades, eines silbernen Mountainbikes, ist bislang nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

vd/Polizei Obernburg