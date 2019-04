Eine Leichtverletzte bei Unfall in Wörth

Am Donnerstagmorgen kam es gegen 06:00 Uhr auf der Staatsstraße 3259 zu einem Unfall, bei dem ein Kleintransporter-Fahrer und eine Pkw-Fahrerin zusammenstießen und ein Gesamtschaden von über 8.000 Euro entstand. Der Transporter-Fahrer wollte auf Höhe der Alexander-Wiegand-Straße nach links abbiegen, übersah die entgegenkommende Fahrerin und nahm ihr den Vorrang. Die 52-Jährige wurde leicht verletzt - beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Verdacht der Fahrt unter Drogeneinfluss

Großwallstadt. Am Donnerstag fiel ein 18-Jähriger gegen 20:15 Uhr mit seinem Pkw Honda in der Obernburger Straße bei einer Verkehrskontrolle durch drogentypische Verhaltensweisen auf. Der mutmaßlich unter Rauschmitteln stehende Fahrer musste deshalb eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Geparkter Pkw beschädigt

Obernburg a.Main. In der Zeit von 07:30 - 16:15 Uhr beschädigte am Donnerstag ein bislang unbekannter Täter die Frontscheibe eines, in der Römerstraße abgestellten Pkw Seat. Die Scheibe wies hiernach einen größeren Riss auf.

Geldbörsendiebstahl in Supermarkt

Wörth a.Main. Ein unbekannter Täter entwendete in einem günstigen Moment am Donnerstag in der Zeit von 14:00 - 14:30 Uhr die Geldbörse samt Inhalt einer Kundin in einem Supermarkt in der Presentstraße. Die Börse wurde während des Einkaufs zuvor im Einkaufswagen abgelegt.

Fährräder gestohlen

Erlenbach a.Main. In der Zeit von Mittwoch, 21:00 Uhr, bis Donnerstag, 06:00 Uhr, wurden von einem Fahrradabstellplatz eines Mehrfamilienhauses in der Goethestraße zwei Mountainbikes gestohlen, obwohl diese zusammengeschlossen waren. Es handelte sich hierbei um ein schwarz-graues Fahrrad des Herstellers Bulls, Typ Sharptail und ein rosa-schwarzes Rad des Herstellers Cube, Typ WLS Pro. Beide Fahrräder hatten eine Reifengröße von 28 Zoll. Vom Täter fehlt bislang jede Spur.

Tatverdächtiger einer Unfallflucht ermittelt

Klingenberg a.Main. Gegen 06:30 Uhr wurde der Polizei Obernburg am Donnerstag durch einen aufmerksamen Zeugen ein Unfallgeschehen mitgeteilt. Demnach befuhr kurz zuvor ein Pkw-Renault-Fahrer die Ludwigstraße in Richtung Erlenbach a.Main und beschädigte bei Vorbeifahrt den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Hiernach setzte er seine Fahrt fort und konnte im Anschluss durch eine Streife zeitnah als Tatverdächtiger ermittelt werden. Der Schaden am geparkten Fahrzeug beläuft sich auf mehrere hundert Euro.