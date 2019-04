Erlenbach: 20-jähriger Auto-Fahrer schleudert gegen Laterne

Der 20-Jährige war mit seinem Chevrolet, von Erlenbach kommend, kurz nach Tor 4 in der dortigen Rechtskurve ins Schleudern gekommen und mit seinem Fahrzeug an eine Straßenlaterne am linken Fahrbahnrand geprallt. Unfallursächlich dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein. Der junge Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und musste von den Ersthelfern des BRK vor Ort versorgt werden. Die Helfer der Werksfeuerwehr waren vor Ort ebenfalls im Einsatz. Der verunfallte Chevrolet musste mit erheblichem Frontschaden von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 6000 Euro.

Reifen geplatzt: Obernburg, B 469

Wegen eines Reifenplatzers ist es am Mittwoch Nachmittag gegen 14.15 Uhr auf der B 469 zu einem Unfall gekommen. Ein Eschauer war hier mit seinem BMW auf der B 469 Richtung Süden unterwegs und wollte die Kraftfahrstraße an der Ausfahrt Obernburg Süd verlassen. In der Ausfahrt platzte der vordere linke Reifen des Fahrzeugs, worauf das Fahrzeug unkontrolliert nach links in die Grünfläche steuerte und dort zum Stehen kam. Das Fahrzeug beschädigte beim Abkommen von der Fahrbahn zwei Verkehrszeichen sowie einen Leitpfosten. Nach einigen Metern kam er im Bereich der Auffahrt zur B 469 zum Stehen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der beschädigte BMW musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Polizei Obernburg/red