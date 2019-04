Jugendliche beschädigen Pferdekoppel

Die drei männlichen Jugendlichen im Alter um ca. 12-14 Jahren wurden vom Besitzer der dortigen Koppel beobachtet, wie sie die Querstreben an einer Unterstellhalle für einige Esel beschädigten. Als der Geschädigte die Jungen auf ihr Tun ansprach, machten sich diese zu Fuß aus dem Staub. Bei der anschließenden Nachschau auf seiner Koppel konnte der geschädigte Hausener feststellen, dass die Jugendlichen auch ca. 200 seines Weidezaunes umgeworfen bzw. zerschnitten hatten.

Betäubungsmittelkonsument ertappt

Klingenberg: Im Rahmen einer Personenkontrolle haben Beamte der PI Obernburg am Mittwoch eine geringe Menge Betäubungsmittel sichergestellt.

Den Beamten waren kurz nach Mitternacht zwei Personen auf einer Parkbank aufgefallen. Als diese überprüft werden sollten, versteckte eine der Personen eine geringe Menge Marihuana unter seinem Schuh. Die Beamten konnten das Betäubungsmittel, das in einem Klemmbeutel verpackt war, sicherstellen. Den ertappten Betäubungsmittelkonsumenten erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der junge Mann musste weiterhin eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen.

Junge mit Fatbike beschädigt Gartenzaun

Obernburg: Am Mittwoch Abend gegen 18.30 Uhr hat ein noch unbekannter Jugendlicher im Mittleren Höhenweg, gegenüber einem Anwesen in der Bergstraße 39 einen Gartenzaun beschädigt. Der ca. 13-15 jährige Junge, der dunkles Haar hat, hatte mehrfach gegen den Gartenzaun getreten und diesen auf einer Länge von ca. 10 m erheblich beschädigt. Als er von einer Anwohnerin auf sein tun angesprochen werden sollte, nahm der junge Mann Reißaus und flüchtete mit seinem schwarz roten Fatbike. Die Polizeiinspektion Obernburg hofft anhand der Beschreibung des Jungen uns seines auffallenden Fatbikes, den „Vandalen“ zu ermitteln.

Parkrempler beobachtet

Obernburg: Eine aufmerksame Mitbürgerin hat am Dienstag vormittag, gegen 09.30 Uhr, in der Lindenstraße ein Unfallflucht beobachtet. Die Zeugin hatte beobachtet, wie der Fahrer eines Opel Astra beim Parken einen geparkten Pkw Mitsubishi hinten links touchierte und sich von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um eine Schasdensregulierung zu kümmern. Dank des abgelesenen Kennzeichens konnte die Polizei den Unfallverursacher schnell ermitteln und so für eine Schadensregulierung sorgen. De angerichtete Sachschaden bei dem Parkrempler beträgt rund 1700 Euro.

vd/Polizei Obernburg