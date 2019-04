Geisterfahrer verursacht Unfall auf der B469

Hierbei gefährdete er mehrere entgegenkommende Fahrzeuge. Durch Ausweichmanöver kam es zum Zusammenstoß zwischen einem entgegenkommenden Mercedes und Peugeot, wodurch glücklicherweise nur Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Der Geisterfahrer beschädigte bei den Vorfällen lediglich seinen Außenspiegel und konnte durch eine Polizeistreife bei Laudenbach angehalten werden. Bei dem Rentner wurde zur Prüfung der Verkehrstauglichkeit eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Es wird wegen „Gefährdung des Straßenverkehrs“ ermittelt.

Elsenfeld: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag kurz nach Mitternacht, befuhr ein Mönchberger mit seinem Daimler die Ortsumgehung Elsenfeld. Bei einer Verkehrskontrolle konnte beim Auto-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein gerichtsverwertbarer Atemtest ergab einen Wert von umgerechnet 0,7 Promille. Zudem führte der Mann verbotenerweise ein Einhandmesser in der Mittekonsole seines Fahrzeugs mit sich, was ebenfalls eine Ordnungswidrigkeit darstellt.

Obernburg: Sprayer festgestellt

Am Montag gegen 22.00 Uhr, wurden in Obernburg zwei Jugendliche bei einer Personenkontrolle festgestellt, die Lackspraydosen bei sich führten. Bei einer Absuche des Nahbereichs wurden an eine Mauer der Stadt Obernburg Farbschmierereien festgestellt, die zuvor durch die Jugendlichen gemeinschaftlich angebracht wurden. Bei einem jungen Mann wurde zudem ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden. Es folgt eine Anzeige wg. Sachbeschädigung und dem Verstoß nach dem Waffengesetz.

Obernburg: Gefährliches Überholmanöver

Am Sonntag gegen 18.30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 426 zwischen Mömlingen und Obernburg/ Eisenbach zu einem gefährlichen Überholmanöver eines Daimler-Fahrer, der hierbei andere Verkehrsteilnehmer gefährdete. So wurden im Kurvenbereich mehrere Fahrzeuge überholt und der Gegenverkehr musste stark abbremsen, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Die Polizei Obernburg bittet um Zeugenhinweise.

Klingenberg: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Montag gegen 17.00 Uhr, kam es in der Rosenstraße zu einem Auffahrunfall. Eine Golf-Fahrerin fuhr, wohl wegen Unachtsamkeit, einem weiteren Golf-Fahrer aus Großheubach auf, der verkehrsbedingt hielt. Hierbei wurde der Großheubacher leicht verletzt und musste ins Krankenhaus Erlenbach zur Behandlung durch den Rettungsdienst gebracht werden. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Klingenberg: Fußgängerin mit Auto touchiert

Am Montag gegen 16.30 Uhr, bog ein Honda-Fahrer von der Wilhelmstraße auf einen Parkplatz ab und erfasste hierbei eine Fußgängerin mit relativ geringer Geschwindigkeit. Diese wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Erlenbach durch den Rettungsdienst gebracht.

Elsenfeld: Auto verkratzt

Bereits im Zeitraum vom 06.04. bis 08.04.19 wurde in der Triebstraße ein abgestellter Opel mit einem unbekannten Gegenstand an der Motorhaube und Beifahrertüre beschädigt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zum unbekannten Täter.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Polizei Obernburg/red