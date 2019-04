22-Jähriger überschlägt sich mit seinem Golf bei Elsenfeld

Er war von Mönchberg kommend in Richtung Eschau gefahren. Kurz vor der Abzweigung nach Streit verlor der Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in Schlingern. Er fuhr über eine Verkehrsinsel und beschädigte die dort aufgestellten Vorfahrtszeichen. Durch den Aufprall auf der Verkehrsinsel wurde das Fahrzeug ausgehoben und überschlug sich. Neben der Polizei waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Eschau und Sommerau eingesetzt. Sie unterstützten die Unfallaufnahme. Das verunfallte Fahrzeug wurde vom Abschleppdienst geborgen. Die Straßenmeisterei musste neue Verkehrsschilder aufstellen, da die Vorfahrtsregelung nicht mehr gegeben war. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

BMW rutscht gegen Sattelauflieger

Niedernberg. Rund 1300 Euro Sachschaden ist entstanden, als ein 18-jähriger Fahrer in Niedernberg die Kontrolle über seinen BMW verlor und in einen geparkten Sattelauflieger krachte.

Der junge Mann war in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 0.45 Uhr vom Rüttelweg kommend in Richtung des Heiligenwegs gefahren. In einer Linkskurve rutschte er von der Straße und gegen den Auflieger. Dabei beschädigte er die Front seines Fahrzeugs. Am der Schaden am Auflieger fiel gering aus, da das Fahrzeug gegen die Reifen prallte. Nach dem Unfall war das Auto des 18-jährigen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Niedernberg war zur Fahrbahnreinigung vor Ort.



Pkw gegen Leitplanke

Obernburg, Lkr. Miltenberg

Gegen 12:30 Uhr befuhr ein 18-jähriger mit seinem BMW die Auffahrt zur B469 an der Anschlussstelle Obernburg-Mitte. Er wollte in Richtung Miltenberg auf die Bundesstraße auffahren, als er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und der nassen Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er stieß rechts gegen die Leitplanke und beschädigte diese. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der Schaden wird auf insgesamt 3600 Euro geschätzt.

Baustelleneinrichtung beschädigt und geflüchtet

Klingenberg, Lkr. Miltenberg

In der Zeit von Freitag 17:00 Uhr bis Samstagvormittag wurde eine Baustellenampel sowie eine Warnbarke von einem Verkehrsteilnehmer beschädigt. Die Baustelle befindet sich auf der B469 Höhe Trennfurt. Bei den Ermittlungen vor Ort konnten die Beamten Fahrzeugteile des Verursachers auffinden. Weitere Ermittlungen folgen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Obernburg in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Bäckerei

Niedernberg, Lkr. Miltenberg

In der Nacht zum Samstag drangen unbekannte in eine Bäckereifiliale in der Benzstraße ein. Sie durchsuchten die dortigen Geschäftsräume und erbeuteten Bargeld. Die genaue Höhe des Betrags ist noch nicht bekannt. Wie es den Tätern gelang in das Objekt zu gelangen ist bislang nicht abschließend geklärt. Anwohner und Passanten, die hierzu verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Obernburg in Verbindung zu setzen.

Außenspiegel abgefahren und geflüchtet

Obernburg, Lkr. Miltenberg

Den linken Außenspiegel büßte ein Pkw ein, der in der Frühlingsstraße geparkt stand. Ein unbekannter war in der Zeit von Freitagabend bis Samstag an dem VW Caddy mit seinem Fahrzeug hängen geblieben und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden wird mit 300 Euro angegeben.

mkl/Polizei Obernburg