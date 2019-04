Gartenhecke in Trennfurt fängt Feuer - Löste Passant Brand aus?

Zu einem Brand sind die Helfer der Feuerwehr am Donnerstag Abend gegen 19.40 Uhr zum Am Bahndamm ausgerückt. Hier war eine Gartenhecke in Hüfthöhe in Brand geraten. Das Feuer wurde durch die FW Klingenberg schnell abgelöscht.

Möglicherweise entstand der Brand durch Unachtsamkeit eines Passanten, der an dem Gartengrundstück, von der Trennfurter Straße kommend Richtung Am Bahndamm lief. Anwohner werden hier um Hinweise gebeten. Der angerichtete Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Polizei ertappt zwei Marihuanbesitzer in Sulzbach

Sulzbach a.Main, Großwallstadt Beamte der PI Obernburg haben bei Personenkontrollen in Großwallstadt und Sulzbach zwei Betäubungsmittelkonsumenten ertappt. In Großwallstadt überprüfte eine Streife der PI Obernburg am Donnerstag Abend einen Großwallstädter, der sich auffällig in der Lindenstraße aufhielt. Als der junge Mann die Streife bemerkte, versuchte er, eine Kleinmenge Marihuana in einem Gebüsch zu verstecken. Dies fiel der Streife auf. Bei der Nachschau im Gebüsch stellten die Beamten eine geringe Menge Marihuana sicher.

In Sulzbach war einer Streife in der Bahnhofstraße gegen 01.25 Uhr ein junger Mann aufgefallen, der einen stark berauschten Eindruck machte. Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass er zuvor scheinbar einige Joints konsumiert hatte. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten ebenfalls noch eine geringe Menge Marihuana vor.

Beide Drogensünder erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.