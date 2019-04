Eschau: Lamm vermisst

Das anhängliche und zutrauliche Tier war die letzten Tage auf einer mit einem Elektrozaun gesicherten Wiese mit weiteren Schafen untergebracht. Es verschwand am Dienstag Abend zwischen 18.00 und 21.15 Uhr von der Weide.

Alkoholisiert unterwegs Elsenfeld/Niedernberg

Einen angetrunkenen Auto-Fahrer Haben Beamte der Polizei Obernburg am Mittwoch früh gegen 01.40 Uhr in der Marienstraße aus dem Verkehr gezogen. Den Beamten war bei der allgemeinen Verkehrskontrolle Alkoholgeruch beim Fahrer aufgefallen. Ein hierauf durchgeführter Alcotest ergab bei dem Überprüften einen Atemalkoholwert von 0,94 Promille. Den Fahrer erwartet nun eine Geldbuße von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in „Flensburg“.

Auch in Niedernberg war gegen 18.25 Uhr im Stückerweg ein Angetrunkener aufgefallen. Er hatte mit 0,94 Promille ebenfalls zuviel Alkohol zu sich genommen. Der ertappte Auto-Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Auch ihn erwartet ein Fahrverbot und eine saftige Geldbuße.

VW Fox entwendet: Erlenbach

Ein Keinwagen ist am Dienstag Nachmittag zwischen 14.00 und 16.10 Uhr in der Krankenhausstraße entwendet worden. Der schwarze VW Fox mit dem amtlichen Kennzeichen MOS-DU440 war von seiner Besitzerin auf dem kostenpflichtigen Parkplatz neben dem Krankenhaus abgestellt worden. Als diese gegen 16.10 Uhr zum Parkplatz zurückkehrte, um den Heimweg anzutreten, war das Auto verschwunden. Der Kleinwagen hat einen Wert von ca. 3000 Euro.

Radfahrerin verletzt: Sulzbach

Am Dienstag früh gegen 06.30 Uhr ist es in der Bahnhofstraße zu einem Unfall gekommen. Eine Sulzbacherin hatte hier eine vorfahrtsberechtigte Radlerin übersehen. Die 52-jähjrige Radlerin war in der Bahnhofstraße unterwegs, als die BMW-Fahrerin, vom Mühlweg kommend, nach rechts in die Bahnhofstraße einbog. Hierbei übersah sie die von links kommende Radlerin und erfasste diese mit der Front ihres BMW. Die Radlerin kam hierbei zu Fall, verletzte sich glücklicherweise aber nur leicht. Sie wurde von den Helfern des BRK ins Aschaffenburger Klinikum verbracht. Die beteiligten Fahrzeuge blieben bei der Kollision unbeschädigt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Polizei Alzenau/red