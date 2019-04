21-Jähriger Fährt BMW M3 zu Schrott

Der Fahrer war um 05.10 Uhr die Bahnhofstraße entlang gefahren. In der Kurve hinter dem Lidl-Markt verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW fuhr über die Grünfläche, über einen Fußweg, zertrümmerte einen Zaun und blieb total beschädigt auf dem Gleis stehen. Der 21jährige Fahrer hatte in einem ersten Gespräch angegeben, dass ihm ein anderer Pkw Kurve schneidend entgegen gekommen sei. Zeugen war das Fahrzeug zuvor bereits mehrmals aufgefallen, als es mit aufheulendem Motor und quietschenden Reifen im Bereich der Bahnhofstraße und den Parkplätzen unterwegs war. Der bei dem Unfall entstandene Schaden dürfte bei mehreren zehntausend Euro liegen.

Alkoholisiert am Steuer

Klingenberg: Am Samstagabend fiel der Fahrer eines Ford in Trennfurt im Verlauf einer Verkehrskontrolle durch Alkoholgeruch auf. Ein Vortest ergab einen Atemalkoholwert von 0,82 mg/l. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Unfallflucht dank Zeugen geklärt

Obernburg: Dank der Mitteilung von Zeugen konnte eine Unfallflucht geklärt werden. Am Freitag um 17 Uhr konnten Zeugen beobachten, wie die Fahrerin eines Mercedes beim Ausparken in der Römerstraße am Kotflügel eines anderen Fahrzeugs entlang schrammte. Die Unfallverursacherin fuhr allerdings weiter. Die Zeugen verständigten die Polizei und nannten das Kennzeichen des Mercedes. Später meldete sich die Mercedesfahrerin bei der Polizei, da sie zu Hause an ihrem Fahrzeug einen Schaden festgestellt hatte. Sie wurde wegen Unfallflucht angezeigt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf 4000 Euro.

Schüler von Pkw erfasst

Erlenbach: Ein Schüler ist am Freitagnachmittag in der Schwabenstraße von einem Pkw erfasst und dabei verletzt worden. Gegen 15 Uhr hatte seine Mutter mit ihrem Pkw angehalten. Sein Bruder war ausgestiegen und hinter dem Fahrzeug über die Fahrbahn gelaufen. Der 8jährige folgte seinem Bruder, wurde dabei allerdings von einem Pkw erfasst. Er schlug mit dem Kopf auf der Frontscheibe des Opel auf und wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Der verletzte Schüler wurde ins Klinikum Erlenbach eingeliefert. Gegen die Fahrerin des Opel wurde ein Strafverfahren eingeleitet, da sie die Verpflichtungen über die besondere Rücksichtnahme gegenüber Kindern nicht beachtet hatte.

vd/Polizei Obernburg