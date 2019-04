Den Beamten war in der Römerstraße ein VW Passat aufgefallen. Als sie dessen Fahrer kontrollierten, stellten sie starken Alkoholgeruch fest. Ein Alcotest am frühen Morgen bestätigte die Vermutung der Beamten, dass der Angehaltene nicht mehr fahrtauglich ist. Der Test ergab einen Wert von 3,12 Promille. Die eingesetzten Beamten ordneten hierauf eine Blutentnahme bei dem Betrunkenen an. Seinen Führerschein behielten die Beamten gleich ein.

VW Fox verkratzt: Erlenbach

In der Zeit von Mittwochnachmittag, 16.30 Uhr bis Donnerstagfrüh , 07.30 Uhr ist in der Krankenhausstraße ein VW beschädigt worden. Der weiße Kleinwagen war auf dem Parkplatz des Seniorenwohnstiftes geparkt worden. Als sein Besitzer am Donnerstag früh zu seinem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieser im Bereich des Fahrzeughecks massive Kratzer aufwies. Nach Spurenlage dürfte ein anderer Auto-fahrer beim Ausparken an dem Auto hängen geblieben sein. Der hierbei angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Geldbörse entwendet: Wörth

Ein noch Unbekannter hat am Donnerstagvormittag gegen 11.00 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Presentstraße eine Geldbörse entwendet. Der Dieb nutzte die gute Gelegenheit und ließ eine Geldbörse, die von einer Klingenbergerin beim Einkauf leichtsinnigerweise im Einkaufswagen abgelegt war, mitgehen.

Polizei Obernburg/red