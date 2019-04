Essen auf Herd vergessen

Bei der Feuerwehr war eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung am Dr.-Strube-Platz gemeldet worden. Die Helfer der Feuerwehr konnten vor Ort in der Küche des Anwesens die Ursache der Rauchentwicklung schnell feststellen. Die Wohnungsbesitzerin hatte zuvor Essen gekocht und war zur Arbeit gefahren, ohne den Elektroherd abzustellen. Glücklicherweise wurde die Küche nur leicht verrußt, der angerichtete Sachschaden ist gering.

Bei Fahrzeugkontrolle Betäubungsmittel gefunden

Kleinwallstadt: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle haben Beamte der PI Obernburg am Mittwoch Abend Betäubungsmittel sichergestellt.

Die Beamten hatten innerorts einen auswärtigen Opelfahrer angehalten. Bei der Überprüfung auf seine Fahrtauglichkeit stellten die Beamten eine Ecstasytablette sicher. Den überprüften Walldürner erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Heuballen in Brand geraten

Sulzbach: Das Verbrennen von Reisig, Holz und Papier am Grundstücksrand eines landwirtschaftlichen Anwesens ist am Mittwoch Nachmittag ursächlich für einen Feuerwehreinsatz gewesen. Ein Landwirt hatte das Feuer auf seinem Grundstück entzündet, den dabei entstehenden Funkenflug jedoch unterschätzt. Die Funken flogen in Richtung von ca. 100 gelagerten Heuballen, die etwa 25 Meter von der Brandstelle entfernt gelagert waren.

Einige der Ballen fingen Feuer und entzündeten sich. Das Feuer musste von den Wehrleuten gelöscht werden. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da die Ballen erst auseinandergerissen werden mussten um vollständig abgelöscht werden zu können.

Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Hirsch überfahren

Eschau: Ein ausgewachsener Hirsch hat am Mittwoch früh gegen 06.40 Uhr einen Wildunfall verursacht. Das Tier war zur Unfallzeit auf der Strecke zwischen Neuhammer und Hobbach über die Fahrbahn gelaufen und von einem Pkw Skoda erfasst worden. Durch die Wucht der Kollision kam das Tier auf der Gegenfahrbahn zum liegen und verendete dort.

Trotz einer sofortigen Absicherung der Unfallstelle mittels Warndreieck erkannte ein weiterer Autofahrer die Gefahrenstelle zu spät und fuhr noch einmal über den verendeten Hirsch. Dieser verkeilte sich mit dem Geweih unter dem Auto. Nur mittels eines Abschleppdienstes, welcher den Pkw anhob konnten Hirsch und Fahrzeug wieder voneinander getrennt werden.

Am Skoda entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro. Inwieweit das zweite Auto beschädigt wurde, konnte vor Ort nicht festgestellt werden.

vd/Polizei Obernburg