Obernburg: Frau steigt betrunken ins Auto

Von einer aufmerksamen Mitbürgerin war die Polizei verständigt worden, nachdem diese in Großwallstadt vor einem Sportgeschäft eine scheinbar desorientierte und möglicherweise alkoholisierte Frau festgestellt hatte. Die Zeugin hatte die Frau beobachtet, als sie zwischen geparkten Autos herumtorkelte und sich mehrfach abstützen musste. Als sie die Frau ansprach, ob sie Hilfe braucht, stieg diese in ihr Auto und fuhr davon. Die aufmerksame Mitbürgerin notierte sich das Kennzeichen und verständigte hierauf die Polizei. Eine schnell alarmierte Streife konnte die angetrunkene Frau in der Miltenberger Straße mit ihrem BMW aufnehmen und anhalten. Ein Alcotest bei der Überprüften ergab einen Wert von 2,3 Promille. Bei der ertappten Alkoholsünderin wurde hierauf eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt.

Im Kreisverkehr verunfallt: Klingenberg, St 2309

Am Dienstag Abend gegen 20.15 Uhr ist es im Kreisverkehr am Winzerfestplatz zu einem Unfall gekommen. Ein Audifahrer war hier von der Brückenstraße kommend in den Kreisel eingefahren und stieß hier mit einem bereits im Kreisverkehr befindlichen Opel Corsa zusammen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 6500 Euro. Die beiden Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt.

Geparktes Auto beschädigt: Elsenfeld

An der Augenklinik in der Erlenbacher Straße ist am Dienstag Vormittag in der Zeit von 10.10 -12.40 Uhr ein geparkter Opel beschädigt worden. Das weiße Auto war auf dem Parkplatz vor der Klinik während eines Arztbesuches geparkt gewesen. Als die Besitzerin gegen Mittag zum Fahrzeug zurückkehrte, war es im vorderen linken Kotflügelbereich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Polizei Obernburg/red