Mit Platten in Schrittgeschwindigkeit unterwegs  Polizei stoppt betrunkenen Fahrer

Dort war der VW Golf gegen 1.30 Uhr unterwegs. Ein Alkoholtest beim Fahrer zeigte einen Wert von 1,05 mg/l an. Dem 36jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Alkoholisiert am Steuer

Klingenberg a. Main, Lkr. Miltenberg. Am Sonntagfrüh um 04.15 Uhr fiel bei einer Verkehrskontrolle Alkoholgeruch beim Fahrer eines BMW auf. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von 0,61 mg/l. Dem 29jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Anschließend durfte der nüchterne Beifahrer die Fahrt fortsetzen.

Drohnenbesitzer angezeigt

Kleinwallstadt, Lkr. Miltenberg. Am Samstagnachmittag war einer Streifenbesatzung eine Drohne im Bereich des Oberhauser Wegs aufgefallen. Der Drohnenbesitzer lenkte diese mittels einer First-Person-View-Brille – also einer Brille, die die Drohne wie aus der Sicht des Cockpits steuern lässt. In dieser Gewichtsklasse ist ein derartiger Betrieb nicht zulässig. Zudem fehlte auf dem Flugkörper die Namenskennzeichnung. Den Besitzer erwartet nun eine Anzeige wegen Verstößen gegen das Luftverkehrsgesetz.

Auto zerkratzt

Mömlingen, Lkr. Miltenberg. Einen Schaden in Höhe von 2500 Euro richtete ein Unbekannter in der Nacht von Freitag auf Samstag an einem Pkw an. Die Besitzerin eines silberfarbenen Skoda hatte ihr Fahrzeug am Freitagabend im Mozartring abgestellt. Als sie am Samstagmorgen an ihr Fahrzeug ging, stellte sie fest, dass die gesamte linke Fahrzeugseite zerkratzt worden war.

Bauzaunelement entwendet

Erlenbach a. Main, Lkr. Miltenberg. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Bauzaunelement aus der Verankerung gelöst und entwendet. Der Bauzaun ist um eine Baustelle in der Philipp-Grimm-Straße herum aufgestellt. Das Bauzaunelement misst 3,5 x 2 m. An dem Bauzaunelement war eine Bautafel mit Angabe von Bauherr und Architekt angebracht. Aufgrund der Ausmaße und des Gewichts des Zaunelements muss von mindestens 2 Tätern ausgegangen werden.

Hinweise nimmt die Polizei Obernburg unter Tel.: 06022/6290 entgegen.

Polizei Obernburg/kick