Einer Zivilstreife war zunächst ein erkennbar unter Betäubungsmitteleinfluss stehender junge Mann aufgefallen. Bei seiner Überprüfung fanden die Beamten knapp drei Gramm Haschisch vor. Bei einem ebenfalls in der Römerstraße überprüften Obernburger förderte eine Durchsuchung eine geringe Menge Amphetamin zu Tage. Beide Drogenkonsumenten erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Vorfahrt missachtet: Erlenbach

Am Mittwochnachmittag gegen 17.00 Uhr ist es an der Kreuzung Mergelstraße/Goethestraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zur Unfallzeit fuhr eine Toyotafahrerin in der Mergelstraße und missachtete die Vorfahrt einer von rechts kommenden Chevroletfahrerin. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich und wurden hierbei beschädigt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

VW Jetta angefahren: Sulzbach

Eine Unfallflucht ist am Wochenende, vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag, aus der Sodentalstraße gemeldet worden. Ein noch unbekannter hat hier einen im Bereich der dortigen Baustelle am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Jetta vorne rechts touchiert. Das silberne Auto wurde hierbei erheblich beschädigt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Auffahrunfall Elsenfeld

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit ist ursächlich für einen Unfall, der am Mittwoch früh gegen 07.50 Uhr von der Staatsstraße 2308 zwischen Rück und Elsenfeld gemeldet worden ist. Ein Renaultfahrer war hier, kurz vor dem „Rücker Kreisel“ auf einen Opel Vectra aufgefahren, dessen Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt, der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Polizei Obernburg/red