Helferin schreitet beherzt ein und rettet zuckerkranke Fahrerin

Eine Großheubacherin ist am Dienstag Mittag mit ihrem Pkw auf der Strecke zwischen Großheubach und Röllfeld verunfallt.

Die ältere Dame war zuvor auf der Staatstraße 2309 hinterherfahrenden Pkw-fahrern aufgefallen, da sie in Schlangenlinien fuhr. Schließlich kam die Großheubacherin nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in ein Gartengrundstück des Kastanienhofes. Hier wurde der Pkw von einem Zaun und einem Pfeiler gebremst.

Die Ersthelferin, die den Unfall beobachtet hatte, begab sich sofort zu dem verunfallten Pkw und fand die Fahrerin zunächst bewusstlos vor. Nachdem die Verunfallte zu Bewusstsein kam wies die Verunfallte auf ihre Diabeteserkrankung hin. Die Helferin führte hierauf eine Blutzuckermessung durch und verabreichte der Großheubacherin eine Dosis Traubenzucker, worauf sich ihr Allgemeinzustand schnell verbesserte.

Die ansonsten unverletzte Fahrerin wurde schließlich von den Helfern des BRK vorsorglich ins Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro.

Drogenkonsumenten in Klingenberg erwischt

Klingenberg a.Main Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ist Beamten der PI Obernburg am Dienstag Abend gegen 23.55 Uhr ein Lützelbacher aufgefallen, der mit seinem Pkw in der Brückenstraße herumfuhr. Bei seiner Überprüfung stellten die eingesetzten Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest, ein positiver Drogenvortest bestätigte die Einschätzungen der Polizeibeamten. Als diese auch noch das Fahrzeug durchsuchten, stellten sie eine knapp 10 Gramm Marihuana sicher.

Der ertappte Drogensünder räumte auf Vorhalt ein, vor Fahrtantritt mehrere Joints geraucht zu haben. Weiterhin räumte er ein, zuvor einige Gramm Marihuana an eine Bekannte aus Klingenberg übergeben zu haben. Nach Verständigung der Staatsanwaltschaft wurde auch bei der benannten Klingenbergerin eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet. Bei dieser wurde dann auch eine geringe Menge des Betäubungsmittels sichergestellt. Bei dem Lützelbacher wurde eine Blutentnahme wegen des Verdachts der Fahrt unter Drogeneinfluss angeordnet. Beide Drogenkonsumenten erwartet zudem eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Gerüst fällt in Obernburg auf Auto

Obernburg a.Main Ein rollbares Gerüst hat am Dienstag Naschmittag in der Burenstraße einen geparkten Pkw beschädigt. Zwei Arbeiter hatten hier in der Römerstraße ein rollbares Gerüst aufgestellt, um an dem Anwesen Verputzerarbeiten durchzuführen. Die Arbeiter begaben sich kurzzeitig von ihrer Arbeitsstelle um die Ecke und ließen das Gerüst aus den Augen. In dieser Zeit machte sich das Gerüst selbstständig, fiel um und landete auf einem geparkten Pkw Suzuki. Dieser wurde erheblich beschädigt, der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Mopedfahrer gerät in Gegenverkehr und verletzt sich schwer

Eschau, Kreisstraße MIL 26 Ein Eichelsbacher ist am Dienstag Nachmittag bei einem Verkehrsunfalls schwer verletzt worden. Der Rentner war zur Unfallzeit mit seinem Leichtkraftrad bergauf Richtung Eichelsbach unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Eichelsbacher aus ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Mercedes. Der Kradfahrer rutschte an dem Pkw vorbei, während sein Krad von dem Pkw überrollt wurde. Bei seinem Sturz zog sich der Verunfallte multiple Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung von einem Rettungshubschrauber ins Aschaffenburger Klinikum verbracht. Die verunfallten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Die Helfer der Eichelsbacher Wehr waren während der Unfallaufnahme unterstützend im Einsatz.

Fahrzeuge in Obernburg verkratzt

Obernburg a.Main Ein noch Unbekannter hat in der Nacht von vergangenem Freitag auf Samstag, 22./23.03.19 in der Schlesierstraße zwei Fahrzeuge verkratzt. Die Pkw, ein blauer Mazda Premacy und ein grauer Honda waren vor den dortigen Wohnblocks am Fahrbahnrand der Schlesierstraße geparkt gewesen. Durch die Kratzer entstand an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg