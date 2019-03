Mann fängt einen Skorpion vor seinem Haus ein

Der bräunliche, ca. 5,5 cm lange Gliedfüßler, der zur Art der Spinnentiere gehört ließ sich vom Finder widerstandslos in ein Glas einfangen. Danach rief der Mann die Polizei und fragte um Rat. Die eintreffen den Polizisten waren sichtlich erstaunt über den Fund und nahmen das Tier in seinem Transportgefäß zur weiteren Abklärung mit auf die Wache der PI Obernburg. In den Nachtstunden konnte hierzu keine Anlaufstelle gefunden werden, die über den weiteren Verbleib des Tieres entscheiden könnte. Daher erfolgt eine weitere Abklärung im Tagesverlauf.

Trunkenheit im Verkehr

Erlenbach a.Main, Lkrs. Miltenberg

Am 24.03.2019 gegen 00:05 Uhr wurde die uniformierte Streifenbesatzung auf einen Pkw Fahrer aufmerksam, der bei seinem Fahrverhalten mit seiner rechten Fahrzeugseite während der Fahrt von Erlenbach a.M. nach Klingenberg, leicht nach rechts vom Fahrbahnrand abkam. Bei der anschließenden Anhaltung und Verkehrskontrolle, konnte im Gespräch mit dem männlichen Fahrer Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Test ergab hierzu einen Wert von 1,03mg/l. Mit diesem Wert konfrontiert, räumte der Mann ein, über den Abend verteilt Alkohol getrunken zu haben. Der Mann musste daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet jetzt neben einem Strafverfahren auch der Verlust seines Führerscheins.

Nach Fahrt unter Alkoholeinfluss zum Beziehungsstreit

Mömlingen, Lkrs. Miltenberg

Gegen 02:30 Uhr wurde die uniformierte Streifenbesatzung zu einer Beziehungsstreitigkeit gerufen. Die Frau rief hier die Polizei zur Unterstützung. Bei Eintreffen erfuhren die Beamten von der Lebensgefährtin, dass sie und ihr Partner zuvor bei einer Feier im angrenzenden Hessischen gewesen seien. Hier sei es dann zu einer verbalen Beziehungsstreitigkeit gekommen. Obwohl der Lebensgefährte auf der Feier dem Alkohol zugesprochen hatte, lies er sich nicht beirren, sein Fahrzeug zurück an die Wohnanschrift selbst zu fahren. Dort eskalierte dann die verbale Streitigkeit zwischen den beiden Partnern und mündete in eine wechselseitige körperliche Auseinandersetzung. Die Frau belastete in dieser Sache ihren Lebensgefährten. Der anwesende Fahrer leistete hierzu einen freiwilligen Atemalkoholtest bei den Beamten ab. Das Ergebnis ergab daraufhin einen Wert von 0,74mg/l, woraufhin er eine Blutprobe abgeben musste. Neben einer wechselseitigen Anklage wegen Körperverletzung, muss das Paar jetzt noch mit dem Verlust des Führerseheins vom Lebensgefährten fürchten.

