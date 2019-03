Wörth: 17-jährige Ladendiebin ertappt

Die Schülerin wurde dabei vom aufmerksamen Ladendetektiv beobachtet, wie sie u. a. Tabak stehlen wollte. Als sie nach dem Kassenbereich auf ihr Fehlverhalten angesprochen wurde, flüchtete sie wieder in den Verkaufsraum und wollte sich dem Diebesgut entledigen. Der Gesamtwert der Waren betrug ca. 42 EUR.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Elsenfeld - Am Mittwochabend ereignete sich gegen 22.40 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer am Stachus. Ein 33-jähriger BMW Fahrer kam aus Richtung Erlenbach und hielt zunächst an der roten Ampel an. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr er schließlich bei Rotlicht los und stieß mit einem aus Richtung Obernburg kommenden Kradfahrer zusammen. Der 42-jährige Motorradfahrer stürzte und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Er zog sich zumindest Prellungen zu. Der Autofahrer blieb unverletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 7000 Euro. Die Feuerwehr Elsenfeld war zur Fahrbahnreinigung vor Ort.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Elsenfeld - Am Mittwoch kam es auf der Staatsstraße 2309 zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 74-Jähriger kam aus Richtung Elsenfeld und wollte an der Einmündung zur Staatsstraße 2309 nach links in Richtung Kleinwallstadt abbiegen. Für ihn galt hier Vorfahrt gewähren. Aus Unachtsamkeit übersah er einen Mitsubishi Fahrer, der die Staatsstraße 2309 in Richtung Kleinwallstadt befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6000 Euro.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Leidersbach - Am Mittwochabend ereignete sich in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Der 26-jährige Honda Fahrer fuhr auf der Hauptstraße in Richtung Ebersbach und stürzte aus bislang unbekannter Ursache. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Krad entstand geringer Sachschaden.

Betriebsunfall

Elsenfeld - Am Mittwochnachmittag ereignete sich in der Toni-Schecher-Straße ein Betriebsunfall. Ein Lasterfahrer war damit beschäftigt, leere Container abzuladen. Als er einen dieser Container an die Kante der Ladefläche stellen wollte, zog er an einem Blech des Containers. Dieses Blech riss ab, der 48-jährige Lasterfahrer verlor das Gleichgewicht und stürzte ca. 1,15 m von der Ladefläche. Er erlitt eine Kopfplatzwunde und Prellungen. Vom Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus verbracht.

Strommast in Brand geraten

Mönchberg - Ein brennender Strommast in der Straße „Schneckenweg“ sorgte am Mittwochnachmittag für einen Stromausfall in Mönchberg und Umgebung. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es zu dem Vorfall. Die Feuerwehren aus Mönchberg und Großheubach waren im Einsatz, ebenso waren Techniker des Stromversorgers vor Ort.

Diebstahl einer Leiter

Leidersbach - In der Zeit vom 11.03.2019 - 20.03.2019 wurde von einem Gartengrundstück im Bereich Eichenberg eine Leiter entwendet. Die Alu-Leiter (zweiteilig je 3m) war vor Ort mit einer Kette gesichert. Der Schaden beträgt ca. 150 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Polizei Obernburg/red