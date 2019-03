Obernburg: Anhänger löst sich von Kupplung und kracht in Leitplanke

Ein herrenloser Anhänger hat Beamte der PI Obernburg am Dienstag Nachmittag gegen 16.50 Uhr beschäftigt. Von einem Elsenfelder war gemeldet worden, dass er mit seinem Lastwagen auf der B 469 im Bereich Obernburg, Fahrtrichtung Aschaffenburg stehe und eine Panne habe.

Sein Anhänger habe sich von der Anhängerkupplung gelöst und selbstständig gemacht. Vor Ort konnten die Beamten den Elsenfelder am rechten Fahrbahnrand der B 469 antreffen. Sein Anhänger war unweit des Lastwagens in die Mittelleitplanke gekracht. Nachdem die eingesetzte Streife die B 469 kurzfristig gesperrt hatte, konnte der Hänger von der B469 geborgen werden. Durch den Unfall entstand Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss gefahren

Wörth a.Main Am frühen Mittwoch Morgen, gegen 02.45 Uhr, haben Beamte der PI Obernburg einen Kleintransporterfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Laudenbacher war der Streife in der Landstraße in Wörth mit seinem Fahrzeug aufgefallen. Bei der Überprüfung des Fahrers auf Fahrtauglichkeit stellten die Beamten Alkoholgeruch und drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Der Überprüfte konnte sich während der Kontrollen kaum auf den Beinen halten und schlief sogar bei der Verbringung zur Blutentnahme mehrfach ein. Bei der weiteren Überprüfung des fahruntauglichen Autofahrers stellte sich heraus, dass er zudem zur Festnahme ausgeschrieben war. Die Inhaftierung konnte der Laudenbacher durch Zahlung einer Geldbuße abwenden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Fahrer aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

