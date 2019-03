Plötzlich Cabrio: Laster bleibt an Brücke in Erlenbach hängen

Ein 32 jähriger Lkw-Fahrer aus dem Raum Frankfurt a.Main befuhr am 15.03.2019 gegen 10:15 Uhr die Lindenstraße in Erlenbach a.Main. Obwohl sein Fahrzeug zu hoch für die Durchfahrt unter der Eisenbahnbrücke war missachtete er das Zeichen für die entsprechende Höhenbegrenzung und versuchte unter der Brücke hindurchzufahren. Erwartungsgemäß blieb er in der Folge mit dem Dach des Aufbaus hängen und riss sich selbiges komplett auf. Am Lkw entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe, ob das Brückenbauwerk ebenfalls beschädigt wurde muss durch den Betreiber noch geprüft werden.

Verkehrsteilnehmer unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Wörth a.Main, Lkrs. Miltenberg. In Wörth a.Main wurde am 16.03.2019 gegen 00:45 Uhr ein 23 jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw fahrend gesichtet und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim ihm wurden Alkoholgeruch und drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Feuer verselbstständigt sich

Röllbach, Lkrs. Miltenberg. Am 15.03.2019 wurde gegen 18:25 Uhr ein Flächenbrand auf einem Baumgrundstück am Ortsrand von Röllbach mitgeteilt. Die Feuerwehr Röllbach löschte eine Fläche von ca. 15x6m ab. Ein nennenswerter Sachschaden entstand nicht. Im Rahmen der Ermittlungen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass sich ein Feuer zur Verbrennung von Astschnitt durch den Wind verselbstständigte und anschließend die umliegende Vegetation in Brand setzte. Da das Feuer unbeaufsichtigt war erwartet den Verantwortlichen eine Anzeige.

Geparkter Pkw durch „Vorbeifahrer“ beschädigt

Obernburg a.Main, Lkrs. Miltenberg . Eine Verkehrsteilnehmerin parkte ihren Pkw am 15.03.2019 gegen 07:45 Uhr in der Römerstraße auf Höhe der Hausnummer 26 auf einer gekennzeichneten Parkfläche. Als sie ca. 10min später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie eine Beschädigung am linken Rücklicht fest. Es wird davon ausgegangen dass ein vorbeifahrendes Fahrzeug, vermutlich mit dem Außenspiegel, den Schaden verursachte. Es werden Zeugen für diesen Verkehrsunfall gesucht!

