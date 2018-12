Honda-Fahrerin mit Golf kollidiert

Gegen 15.30 Uhr war die 31-Jährige mit ihrem Honda von Mömlingen kommenden in Richtung Obernburg unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang von Eisenbach kam sie auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte in die Außenleitplanke, schleuderte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden VW Golf. Anschließend rutschte der Honda noch rund Hundert Meter weiter, bevor er an der Leitplanke quer zur Fahrbahn zum Stehen kam.

Nach ersten Erkenntnissen wurde die Honda-Fahrerin leicht verletzt. Sie musste nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Golf-Fahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden wirtschaftliche Totalschäden, welche sich auf mehrere Tausend Euro summieren. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Mömlingen sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und regelte den Verkehr. Bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge stand nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

rah