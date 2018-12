Unfall bei Mömlingen - Frau schwer verletzt

Am 01.12.18 gegen 11.00 Uhr befuhr eine 37-jährige Pkw-Fahrerin die Kreisstraße MIL 32 in Richtung Mömlingen. Im Auslauf einer Kurve kam die Fahrerin von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Bei dem Verkehrsunfall erlitt die Frau erhebliche Verletzungen und wurde ins Krankenhaus verbracht. An dem Pkw entstand Schaden von ca. 15000 Euro.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Eschau Am 01.12.18 gegen 18.50 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Obernburg einen jugendlichen Kradfahrer auf dem Radweg neben der Staatsstraße 2308. Es stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung ist; diese reicht jedoch nicht aus, um ein Kleinkraftrad zu führen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629-0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg