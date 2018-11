Unfallflucht in Elsenfeld

Am Donnerstag, kam es gegen 08:40 Uhr, zu einer Unfallflucht in der Marienstraße. Eine 39-jährige war beim Ausparken mit ihrem Audi gegen einen geparkten VW gestoßen und hatte an der Fahrerseite eine Delle verursacht. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Da sich die Unfallverursacherin nach dem Unfall entfernte wird gegen sie jetzt wegen Unfallflucht ermittelt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0

Quelle: Polizei Obernburg/mho